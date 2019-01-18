Самый дорогой фильм Болливуда выйдет в российский прокат

Самый дорогой фильм Болливуда «Банды Индостана
» выйдет в российский прокат 14 февраля, сообщает пресс-служба картины.
«Безумно рад, что в России фильм выходит в День всех влюбленных. Он идеально подходит для этого праздника: мы с большой любовью показываем Индию со всеми ее яркими красками, традициями, запахами, цветами. XVIII век стал переломным для нашей страны и, мне кажется, мы должны больше говорить об этом. О том, как все изменилось для индийского общества и о борьбе, которую оно вело. Важно делать это не назидательно, а через приключения, экшен и красоту индийской земли
», – цитирует пресс-служба слова режиссера Виджая Кришна Ачарьи
.
«Банды Индостана» – история пиратов XVIII века, которые боролись за независимость Индии. Британская империя уже правит большей частью Индии. Ост-Индская компания устанавливает свои законы, что совершенно не устраивает местных жителей. Однако далеко не каждый отваживается выступить против колонизаторов. И только морские разбойники, которые не боятся ничего, осмеливаются наносить удар за ударом по кораблям империи. Особенно опасен для них Азаад - бесстрашный капитан, ставящий свободу превыше жизни. Британский лорд Джон Клайв решает внедрить бандита Фиранги к пиратам, чтобы тот убил главаря.
Бюджет ленты составил 47 млн долларов. Съемки фильма началась 5 июля 2017 года на Мальте, где были построены два огромных корабля. На их строительство ушло более года. Огромное внимание уделялось мелким деталям, чтобы сделать суда максимально похожими на корабли индийского флота XVIII века. В работе принимало участие более 1000 человек.
«Мы хотели сделать все максимально реалистично, чтобы актеры погрузились в атмосферу фильма, ощутили, каково это быть членом настоящего пиратского судна. С зеленым экраном может работать сейчас почти каждый, мы хотели большего. Хотели, чтобы главным героям удалось прочувствовать корабль, принять его как еще одного члена съемочной группы, сделать наш фильм "живым"
», – отметил продюсер Адитья Чопра
.
Кроме того, «Банды Индостана» - это первый совместный фильм двух величайших звезд индийского кино Аамира Кхана
и Амитабха Баччана
.
«Я никогда ранее не принимал участие в таком большом проекте. Масштаб поражает. Столько всего было сделано, чтобы реализовать проект, что все время хотелось быть в эпицентре событий. Я просто не мог стоять в стороне, и, несмотря на риск, выполнял все трюки самостоятельно. Для меня это незабываемый опыт
», – подчеркнул Баччан.