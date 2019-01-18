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Шэрон Стоун и Синтия Никсон появятся в новом сериале Райана Мерфи

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Новости кино >>
18 января 2019
Шоураннер «Американской истории ужасов» Райан Мерфи вот-вот начнет съемки нового проекта – своего первого сериала для Netflix, который расскажет историю медсестры Милдред Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки».

Шэрон Стоун и Синтия Никсон появятся в новом сериале Райана Мерфи


Главную роль, как сообщалось ранее, сыграет Сара Полсон, она же вместе с Мерфи будет продюсировать проект. Перед стартом съемок Мерфи поделился в Instagram подробностями актерского состава. Помимо Полсон в сериале сыграют Шэрон Стоун, Синтия Никсон, Джон Джон Брионес, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Аманда Пламмер, Кори Столл и Финн Уиттрок. Съемки начнутся через пару недель.

Действие сериала будет происходить в 1947 году, когда Рэтчед из обычной медсестры превращается в деспотичную старшую медсестру психиатрической клиники. Всего в нем будет два сезона, состоящих из 18 эпизодов. Дата премьеры пока не сообщается.
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Американская история ужасовПролетая над гнездом кукушки

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