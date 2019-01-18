Шэрон Стоун и Синтия Никсон появятся в новом сериале Райана Мерфи

Шоураннер «Американской истории ужасов
» Райан Мерфи
вот-вот начнет съемки нового проекта – своего первого сериала для Netflix, который расскажет историю медсестры Милдред Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки
».
Главную роль, как сообщалось ранее
, сыграет Сара Полсон
, она же вместе с Мерфи будет продюсировать проект. Перед стартом съемок Мерфи поделился в Instagram
подробностями актерского состава. Помимо Полсон в сериале сыграют Шэрон Стоун
, Синтия Никсон
, Джон Джон Брионес
, Чарли Карвер
, Джуди Дэвис
, Аманда Пламмер
, Кори Столл
и Финн Уиттрок
. Съемки начнутся через пару недель.
Действие сериала будет происходить в 1947 году, когда Рэтчед из обычной медсестры превращается в деспотичную старшую медсестру психиатрической клиники. Всего в нем будет два сезона, состоящих из 18 эпизодов. Дата премьеры пока не сообщается.