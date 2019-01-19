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Экранизацию Uncharted доверят режиссёру фильма «Кловерфилд, 10»

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19 января 2019
Sony нашла замену Шону Леви, покинувшему из-за занятости режиссёрское кресло экранизации популярной серии игр Uncharted, уверяет Variety.

Постановку доверят Дэну Трахтенбергу, снявшему фантастическую ленту «Кловерфилд, 10».

Экранизацию Uncharted доверят режиссёру фильма «Кловерфилд, 10»
фото: as.com

Будущая картина, чьи съёмки предположительно начнутся в конце года, расскажет о приключениях юного Натана Дрейка в исполнении Тома Холланда. На роль его наставника Виктора «Салли» Салливана претендует звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон. Первую версию сценария написал Джо Карнахан.

Пока официальная адаптация находится в производственном аду, фанаты игровой серии зря время не теряют. Аллан Унгар создал фанатскую короткометражку с Натаном Филлионом в образе Дрейка. В настоящий момент на Youtube-канале режиссёра ленту посмотрели почти пять миллионов раз.

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