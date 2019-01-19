Экранизацию Uncharted доверят режиссёру фильма «Кловерфилд, 10»

Будущая картина, чьи съёмки предположительно начнутся в конце года, расскажет о приключениях юного Натана Дрейка в исполнении Тома Холланда. На роль его наставника Виктора «Салли» Салливана претендует звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон. Первую версию сценария написал Джо Карнахан.
Пока официальная адаптация находится в производственном аду, фанаты игровой серии зря время не теряют. Аллан Унгар создал фанатскую короткометражку с Натаном Филлионом в образе Дрейка. В настоящий момент на Youtube-канале режиссёра ленту посмотрели почти пять миллионов раз.