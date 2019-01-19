Марию в «Вестсайдской истории» Спилберга сыграет 17-летняя дебютантка

Стал известен полный актёрский состав ремейка «Вестсайдской истории»
, который поставит Стивен Спилберг
. Список актёров опубликовал Deadline
.
Помимо звезды оригинала Риты Морено
в образе хозяйки магазина Валентины и Энсела Эльгорта
, которому досталась роль Тони, его возлюбленную Марию сыграет 17-летняя школьница из Нью-Джерси Рэйчел Зеглер
. Дебютантку выбрали среди 30 тысяч претенденток при помощи открытого кастинга по всему миру.
Анитой, Бернардо и Чино станут театральные актёры Ариана Дебоз
, Дэвид Альварес
и Джош Андрес Ривера
.
В «Вестсайдской истории» сюжет «Ромео и Джульетты» перенесён в Нью-Йорк 1950-х, где любовь объединяет пуэрториканку Марию и выходца банды белых иммигрантов Тони. За сценарий новой версии знаменитого мюзикла отвечает Тони Кушнер
. Производство ленты стартует этим летом.