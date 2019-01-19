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Марию в «Вестсайдской истории» Спилберга сыграет 17-летняя дебютантка

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Новости кино >>
19 января 2019
Стал известен полный актёрский состав ремейка «Вестсайдской истории», который поставит Стивен Спилберг. Список актёров опубликовал Deadline.

Марию в «Вестсайдской истории» Спилберга сыграет 17-летняя дебютантка
фото: remezcla.com

Помимо звезды оригинала Риты Морено в образе хозяйки магазина Валентины и Энсела Эльгорта, которому досталась роль Тони, его возлюбленную Марию сыграет 17-летняя школьница из Нью-Джерси Рэйчел Зеглер. Дебютантку выбрали среди 30 тысяч претенденток при помощи открытого кастинга по всему миру.

Анитой, Бернардо и Чино станут театральные актёры Ариана Дебоз, Дэвид Альварес и Джош Андрес Ривера.

В «Вестсайдской истории» сюжет «Ромео и Джульетты» перенесён в Нью-Йорк 1950-х, где любовь объединяет пуэрториканку Марию и выходца банды белых иммигрантов Тони. За сценарий новой версии знаменитого мюзикла отвечает Тони Кушнер. Производство ленты стартует этим летом.
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