Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Зло поглотит Билла Скарсгарда

19 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
19 января 2019
Билл Скарсгард и Элайза Сканлен («Острые предметы») сыграют главные роли в триллере «Поглощённые злом», основанном на одноимённом романе Дональда Рэя Поллока, изданном в 2012 году. Об этом сообщает издание Variety.

Зло поглотит Билла Скарсгарда
фото: variety.com

Актёрам составят компанию Крис Эванс, Роберт Паттинсон, Том Холланд и Миа Васиковска.

Права на адаптацию приобрёл стриминговый сервис Netflix. Режиссёрское кресло ленты, чьи съёмки стартуют в штате Алабама в феврале, займёт Антонио Кампос («Каратель»).

События развернутся в небольшом городе Кнокемстифф, расположенном в штате Огайо. Уиллард Расселл, пытаясь спасти умирающую жену, обращается к вере. В это же время подрастающий сын Арвин, над которым всё время издевались в школе, начинает становиться решительным и сильным человеком.
версия для печати
Ссылки по теме
Крис Эванс, Роберт Паттинсон и Том Холланд присоединились к адаптации романа Дональда Рэя Поллока
Поиск по меткам
Экранизация
персоны
Миа ВасиковскаРоберт ПаттинсонБилл СкарсгардТом ХолландКрис Эванс

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алексей Кублицкий
14 января ушёл из жизни продюсер Алексей Кублицкий.
Евгений Радомысленский
13 января умер актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский.

День рождения >>

Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Ксения Десни
Татьяна Копылова
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Павел Домагала
Логан Лерман
Отто Меллис
Джон Ричардсон
Катарина Тальбах
Шон Уэйнс
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Астерикс и тайное зелье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2018
Баския: Взрыв реальности
биография
США, 2017
Две королевы
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Интервью с Богом
драма, мистика
США, 2018
Наше время
драма
Мексика, Франция, Германия, Дания, Швеция, 2018
Ничего себе каникулы!
комедия
Франция, 2018
Романтики «303»
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2018
Стекло
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2019
Путь домой
мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Тёмное зеркало
триллер
США, 2018
Чёрная полоса
детектив, триллер, экранизация
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью