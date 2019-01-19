Зло поглотит Билла Скарсгарда

Билл Скарсгард
и Элайза Сканлен
(«Острые предметы»
) сыграют главные роли в триллере «Поглощённые злом»
, основанном на одноимённом романе Дональда Рэя Поллока
, изданном в 2012 году. Об этом сообщает издание Variety
.
Актёрам составят компанию Крис Эванс
, Роберт Паттинсон
, Том Холланд
и Миа Васиковска
.
Права на адаптацию приобрёл стриминговый сервис Netflix. Режиссёрское кресло ленты, чьи съёмки стартуют в штате Алабама в феврале, займёт Антонио Кампос
(«Каратель»
).
События развернутся в небольшом городе Кнокемстифф, расположенном в штате Огайо. Уиллард Расселл, пытаясь спасти умирающую жену, обращается к вере. В это же время подрастающий сын Арвин, над которым всё время издевались в школе, начинает становиться решительным и сильным человеком.