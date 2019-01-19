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Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова организуют клуб бывших любовниц

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Новости кино >>
19 января 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер комедии «Любовницы» режиссера Елены Хазановой («Синдром Петрушки»).


Три обычные москвички – медсестра, студентка и актриса – случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как они, сёстрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь таких, как они - тысячи…

Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова организуют клуб бывших любовниц

Главные роли в фильме сыграли Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Мария Шалаева, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Александр Робак, Владимир Мишуков, Евгения Брик, Александра Лупашко и другие.

В российский прокат лента «Любовницы» выходит 28 февраля 2019 года.
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Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова организуют клуб бывших любовниц фотографии
Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова организуют клуб бывших любовниц фотографии
Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова организуют клуб бывших любовниц фотографии
Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова организуют клуб бывших любовниц фотографии
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