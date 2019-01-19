Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова организуют клуб бывших любовниц

Кино-театр.ру представляет трейлер комедии «Любовницы»
режиссера Елены Хазановой
(«Синдром Петрушки»
).
Три обычные москвички – медсестра, студентка и актриса – случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как они, сёстрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь таких, как они - тысячи…
Главные роли в фильме сыграли Паулина Андреева
, Александра Бортич
, Юлия Александрова
, Мария Шалаева
, Сергей Гармаш
, Гоша Куценко
, Юрий Стоянов
, Максим Лагашкин
, Александр Робак
, Владимир Мишуков
, Евгения Брик
, Александра Лупашко
и другие.
В российский прокат лента «Любовницы»
выходит 28 февраля 2019 года.