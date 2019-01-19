Шарлотта Рэмплинг возглавит орден Бене Гессерит в новой «Дюне»

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Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова организуют клуб бывших любовниц

Актёр составит компанию Элайзе Сканлен в экранизации романа Дональда Рэя Поллока.

Главная роль досталась Рэйчел Зеглер из Нью-Джерси.

Марию в «Вестсайдской истории» Спилберга сыграет 17-летняя дебютантка

19 января

Экранизацию Uncharted доверят режиссёру фильма «Кловерфилд, 10»

Дэн Трахтенберг приступит к съёмкам картины в конце года.