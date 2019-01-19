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Шарлотта Рэмплинг возглавит орден Бене Гессерит в новой «Дюне»

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19 января 2019
Шарлотта Рэмплинг получила роль в новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта, за которую отвечает Дени Вильнёв. Согласно THR, знаменитая британская актриса воплотит образ императорской Правдовидицы и преподобной матери ордена Бене Гессерит Гайи-Елены Мохийам.


Пола Атрейдеса играет Тимоти Шаламе, Стеллан Скарсгард станет злодеем Владимиром Харконненом, также в картине снимутся Ребекка Фергюсон и Дэйв Батиста. Сценарий написали Эрик Рот и Джон Спэйтс. Производство ленты должно начаться весной, съёмки пройдут в Будапеште и Иордании.

Действие первой части саги «Хроники Дюны» разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.

Первая экранизация романа, осуществлённая Дэвидом Линчем, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.
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