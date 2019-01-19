Шарлотта Рэмплинг возглавит орден Бене Гессерит в новой «Дюне»

Шарлотта Рэмплинг
получила роль в новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта
, за которую отвечает Дени Вильнёв
. Согласно THR
, знаменитая британская актриса воплотит образ императорской Правдовидицы и преподобной матери ордена Бене Гессерит Гайи-Елены Мохийам.
Пола Атрейдеса играет Тимоти Шаламе
, Стеллан Скарсгард
станет злодеем Владимиром Харконненом, также в картине снимутся Ребекка Фергюсон
и Дэйв Батиста
. Сценарий написали Эрик Рот
и Джон Спэйтс. Производство ленты должно начаться весной, съёмки пройдут в Будапеште и Иордании.
Действие первой части саги «Хроники Дюны»
разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.
Первая
экранизация романа, осуществлённая Дэвидом Линчем
, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.