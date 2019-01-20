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Стив Карелл и Грег Дэниелс создадут ситком по идее Дональда Трампа

20 января
2019 год

Новости кино >>
20 января 2019
Стив Карелл и создатель «Офиса» Грег Дэниелс вновь поработают вместе, сообщает THR.

Netflix заказал им ситком «Космические войска» (Space Force), основанный на идее, появившейся благодаря прошлогоднему выступлению Дональда Трампа, в котором президент США дал распоряжение Пентагону создать вышеназванные войска.



По сюжету будущего сериала герой Карелла вместе с женским персонажем попытаются осуществить приказ Трампа.

Карелл выступит в качестве соавтора сценария и сопродюсера, а Дэниелс числится шоураннером и продюсером. К ним также присоединился Ховард Клейн, также работавший над «Офисом».
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