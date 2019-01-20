Стив Карелл и Грег Дэниелс создадут ситком по идее Дональда Трампа

Netflix заказал им ситком «Космические войска» (Space Force), основанный на идее, появившейся благодаря прошлогоднему выступлению Дональда Трампа, в котором президент США дал распоряжение Пентагону создать вышеназванные войска.
По сюжету будущего сериала герой Карелла вместе с женским персонажем попытаются осуществить приказ Трампа.
Карелл выступит в качестве соавтора сценария и сопродюсера, а Дэниелс числится шоураннером и продюсером. К ним также присоединился Ховард Клейн, также работавший над «Офисом».