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Кевин Харт сыграет в «Монополию»

20 января
2019 год

Новости кино >>
20 января 2019
Скандал с «Оскаром», похоже, никак не отразился на карьере Кевина Харта, поскольку после кассового успеха голливудского ремейка «1+1» актёр просто нарасхват.

Согласно Deadline, Lionsgate и Hasbro пригласили Харта на главную роль в давно разрабатываемую адаптацию настольной игры «Монополия». Режиссёром ленты заявлен Тим Стори, он же вместе с актёром числится продюсером. Над сценарием корпит Эндрю Никкол («Время»).

Кевин Харт сыграет в «Монополию»
фото: etonline.com

Кроме того, студия Sony Pictures хочет доверить Харту ключевую роль в драме Пола Вайца «Отцовство», основанной на бестселлере Мэттью Лоджелина «Два поцелуя для Мэдди: мемуары о потерях и любви», изданном в 2011 году. Сценарий к ленте пишут сам Вайц и Дэна Стивенс («Город ангелов»).

В «Отцовстве» зрителям поведают о вдовце, занимающемся воспитанием новорожденной дочери после смерти жены. Лента станет следующим проектом Харта после того, как он закончит сниматься в сиквеле фильма «Джуманджи: Зов джунглей».
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