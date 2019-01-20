Кевин Харт сыграет в «Монополию»

Скандал с «Оскаром»
, похоже, никак не отразился на карьере Кевина Харта
, поскольку после кассового успеха голливудского ремейка «1+1»
актёр просто нарасхват.
Согласно Deadline
, Lionsgate и Hasbro пригласили Харта на главную роль в давно разрабатываемую адаптацию настольной игры «Монополия»
. Режиссёром ленты заявлен Тим Стори
, он же вместе с актёром числится продюсером. Над сценарием корпит Эндрю Никкол
(«Время»
).
Кроме того, студия Sony Pictures хочет
доверить Харту ключевую роль в драме Пола Вайца «Отцовство»
, основанной на бестселлере Мэттью Лоджелина «Два поцелуя для Мэдди: мемуары о потерях и любви»
, изданном в 2011 году. Сценарий к ленте пишут сам Вайц и Дэна Стивенс
(«Город ангелов»
).
В «Отцовстве» зрителям поведают о вдовце, занимающемся воспитанием новорожденной дочери после смерти жены. Лента станет следующим проектом Харта после того, как он закончит сниматься в сиквеле фильма «Джуманджи: Зов джунглей»
.