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Энн Хэтэуэй станет ведьмой

20 января
2019 год

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20 января 2019
Энн Хэтэуэй досталась роль Величайшей Самой Главной Ведьмы Всех Времён в новой экранизации сказки Роальда Даля «Ведьмы», которую поставит Роберт Земекис. Об этом сообщает издание Variety.

Энн Хэтэуэй станет ведьмой
фото: comicbook.com

Земекис подготовит сценарий адаптации и спродюсирует её вместе с Джеком Рэпком, Гильермо Дель Торо и Альфонсо Куароном.

По сюжету романа ведьмы, для которых смерть ребёнка – высшее наслаждение, живут среди обычных людей. В центре истории оказывается семилетний мальчик, который сталкивается с самой главной ведьмой.

Книга была опубликована в 1973 году, а спустя 17 лет Николас Роуг выпустил первую вольную экранизацию романа с Анжеликой Хьюстон.
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