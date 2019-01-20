Энн Хэтэуэй станет ведьмой

Энн Хэтэуэй
досталась роль Величайшей Самой Главной Ведьмы Всех Времён в новой экранизации сказки Роальда Даля «Ведьмы»
, которую поставит Роберт Земекис
. Об этом сообщает издание Variety
.
Земекис подготовит сценарий адаптации и спродюсирует её вместе с Джеком Рэпком
, Гильермо Дель Торо
и Альфонсо Куароном
.
По сюжету романа ведьмы, для которых смерть ребёнка – высшее наслаждение, живут среди обычных людей. В центре истории оказывается семилетний мальчик, который сталкивается с самой главной ведьмой.
Книга была опубликована в 1973 году, а спустя 17 лет Николас Роуг
выпустил первую вольную экранизацию романа с Анжеликой Хьюстон
.