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Джиллиан Андерсон станет Маргарет Тэтчер

21 января
2019 год

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21 января 2019
Актриса Джиллиан Андерсон сыграет бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала «Корона», сообщает Deadline.

Джиллиан Андерсон станет Маргарет Тэтчер
фото: Variety

По информации издания, четвертый сезон сосредоточится на 1970-х, когда Тэтчер была министром просвещения и науки, а затем возглавила Консервативную партию. Пост премьер-министра она заняла в 1979 году, став первой женщиной премьер-министром не только в Великобритании, но и во всей Европе.

Сериал «Корона» выходит на Netflix c 2016 года. События первого сезона, в котором главную роль играла Клер Фой, начинались в 1947 году, с ранних годов правления Елизаветы II. Сейчас к выходу готовится уже третий сезон шоу, в котором главную роль играет актриса Оливия Колман, речь в нем пойдет о 1960-х.
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