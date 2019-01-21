Джиллиан Андерсон станет Маргарет Тэтчер

По информации издания, четвертый сезон сосредоточится на 1970-х, когда Тэтчер была министром просвещения и науки, а затем возглавила Консервативную партию. Пост премьер-министра она заняла в 1979 году, став первой женщиной премьер-министром не только в Великобритании, но и во всей Европе.
Сериал «Корона» выходит на Netflix c 2016 года. События первого сезона, в котором главную роль играла Клер Фой, начинались в 1947 году, с ранних годов правления Елизаветы II. Сейчас к выходу готовится уже третий сезон шоу, в котором главную роль играет актриса Оливия Колман, речь в нем пойдет о 1960-х.