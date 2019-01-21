Фильм «Т-34» собрал два миллиарда рублей

Картина Алексея Сидорова
«Т-34
» с Александром Петровым
в главной роли, собрала 2 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС
.
Таким образом лента, вышедшая на экраны 1 января 2019 года, стала второй самой кассовой картиной в отечественном прокате после «Движения вверх
», на счету которого почти 3 млрд рублей сборов.
Фильм «Т-34» рассказывает о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы войны. Помимо Петрова в ленте также сыграли Виктор Добронравов
, Антон Богданов
, Юрий Борисов
и Ирина Старшенбаум
.