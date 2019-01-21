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Фильм «Т-34» собрал два миллиарда рублей

21 января
2019 год

Новости кино >>
21 января 2019
Картина Алексея Сидорова «Т-34» с Александром Петровым в главной роли, собрала 2 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС.

Фильм «Т-34» собрал два миллиарда рублей

Таким образом лента, вышедшая на экраны 1 января 2019 года, стала второй самой кассовой картиной в отечественном прокате после «Движения вверх», на счету которого почти 3 млрд рублей сборов.

Фильм «Т-34» рассказывает о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы войны. Помимо Петрова в ленте также сыграли Виктор Добронравов, Антон Богданов, Юрий Борисов и Ирина Старшенбаум.
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