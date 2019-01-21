Андрей Носков и Анна Арефьева найдут свою любовь

Телеканал Dомашний завершил съемки четырехсерийной мелодрамы «Любовь по контракту» с Андреем Носковым и Анной Арефьевой в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний
В центре сюжета – успешный бизнесмен Егор и пережившая трагедию медсестра Аня. Оба несвободны: муж Ани Сергей после автомобильной аварии оказался в инвалидном кресле и замкнулся в себе, жена Егора – красавица Лилия, прима-балерина – отказывается подарить ему радость отцовства, чтобы не жертвовать фигурой и карьерой.
Аня ради денег на операцию мужа соглашается выносить для Егора и Лилии малыша, но постепенно понимает, что Егор смотрит на нее не просто как на суррогатную мать своего ребенка.
«Мне страшно представить себя в ситуации, в которой оказалась моя героиня. Она решается на очень сложный шаг от безысходности. Я не могу ее осуждать – у нее не было другого способа вырваться из замкнутого круга. Они с мужем после трагедии существуют как роботы, между ними уже нет чувств, и внутри у них тоже все мертво. Но Аня – живой человек. Беременность дает ей новую жизнь, и она перерождается», – рассказывает о своей героине Анна Арефьева.