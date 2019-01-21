Джонни Депп и Брюс Уиллис претендуют на «Золотую малину»

По традиции за сутки до объявления номинантов на главную кинопремию «Оскар», становятся известны претенденты на «награду» «Золотая малина
», отмечающую худшие достижения прошедшего года.
На этот раз за звание худшего фильма будут бороться «Винчестер. Дом, который построили призраки
», «Робин Гуд: Начало
», «Игрушки для взрослых
», «Кодекс Готти
» и «Холмс&Ватсон
». Последние три представлены в большинстве номинация – наряду с пропагандистским якобы доком «Смерть нации
».
На «Золотую малину» в актерских номинациях претендуют Аманда Сейфред
(«Клакер
»), Дженнифер Гарнер
(«Багровая мята
»), Хелен Миррен
(«Винчестер. Дом, который построили призраки»), Эмбер Херд
(«Лондонские поля
») и Мелисса МакКарти
(«Игрушки для взрослых»). Последняя, кстати, завтра имеет все шансы стать одной из номинанток на премию «Оскар» за работу в фильме «Сможете ли вы меня простить?
».
В числе худших актеров года также оказались Брюс Уиллис
(«Жажда смерти
»), Джон Траволта
(«Кодекс Готти»), Джонни Депп
(озвучка «Шерлока Гномса
»), Уилл Феррел
(«Холмс&Ватсон») и даже Дональд Трамп
(«Смерть нации»).
Обладатели «Золотой малины» будут названы 23 февраля – за день до вручения «Оскаров».