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Джонни Депп и Брюс Уиллис претендуют на «Золотую малину»

21 января
2019 год

Новости кино >>
21 января 2019
По традиции за сутки до объявления номинантов на главную кинопремию «Оскар», становятся известны претенденты на «награду» «Золотая малина», отмечающую худшие достижения прошедшего года.

Джонни Депп и Брюс Уиллис претендуют на «Золотую малину»

На этот раз за звание худшего фильма будут бороться «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Робин Гуд: Начало», «Игрушки для взрослых», «Кодекс Готти» и «Холмс&Ватсон». Последние три представлены в большинстве номинация – наряду с пропагандистским якобы доком «Смерть нации».

На «Золотую малину» в актерских номинациях претендуют Аманда СейфредКлакер»), Дженнифер ГарнерБагровая мята»), Хелен Миррен («Винчестер. Дом, который построили призраки»), Эмбер ХердЛондонские поля») и Мелисса МакКарти («Игрушки для взрослых»). Последняя, кстати, завтра имеет все шансы стать одной из номинанток на премию «Оскар» за работу в фильме «Сможете ли вы меня простить?».

В числе худших актеров года также оказались Брюс УиллисЖажда смерти»), Джон Траволта («Кодекс Готти»), Джонни Депп (озвучка «Шерлока Гномса»), Уилл Феррел («Холмс&Ватсон») и даже Дональд Трамп («Смерть нации»).

Обладатели «Золотой малины» будут названы 23 февраля – за день до вручения «Оскаров».
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Дженнифер ГарнерДжонни ДеппМелисса МаккартиХелен МирренАманда СейфредДжон ТраволтаДональд ТрампБрюс УиллисУилл ФерреллЭмбер Херд
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Багровая мятаВинчестер. Дом, который построили призракиЖажда смертиИгрушки для взрослыхКодекс ГоттиЛондонские поляРобин Гуд: НачалоСможете ли вы меня простить?Холмс и ВатсонШерлок Гномс

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