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«Возмездие» с Прилучным и Муцениеце выйдет на НТВ 28 января

22 января
2019 год

Новости кино >>
22 января 2019
Премьера сериала «Возмездие» (рабочее название – «Проспекты») с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце состоится на телеканале НТВ 28 января, сообщает прес-служба канала.

«Возмездие» с Прилучным и Муцениеце выйдет на НТВ 28 января
фото: Пресс-служба канала НТВ

Герой Павла Прилучного – спецназовец ГРУ Юрий Шатохин. Жена Света (Зоя Бербер), не дождавшись мужа из очередной командировки в горячую точку, ушла к банкиру Смирнову (Александр Макогон). Однажды, во время боя, Юра спасает сирийскую девочку и понимает, как сильно скучает по своей дочери Нике (Вита Корниенко). Он принимает решение вернуться домой. Но в родном городе всё давно не так, как раньше – завод почти разрушен, а Ника в опасности – её отчим Смирнов ввязался в войну за большие деньги. Шатохин ставит перед собой цель – восстановить справедливость и в этой борьбе встречает верного друга и соратника – журналистку Катю (Агата Муцениеце).

«Меня сразу привлёк сценарий, местами он, конечно, жесткий, но зато правдивый, и вот получилась очень интересная история про человека, который готов на всё, чтобы защитить свою семью, её честь и своё имя. Он готов отстоять своё право на жизнь в небольшом городке. Мой герой - военный, который раньше служил по контракту в Сирии. И вдруг он понимает, что его семья, его маленькая дочка – это то единственное, что по-настоящему необходимо ему в жизни. Он всё отодвигает на второй план и пытается наладить отношения со своей семьёй. Так закручивается непростая ситуация, в которой он в итоге пытается разобраться», – отметил Павел Прилучный.

Съёмки проходили в Москве и Московской области. Создатели уделили особое внимание сценам драк, единоборств, трюкам и эффектным приёмам, многие из которых Павел Прилучный исполнил сам.
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«Возмездие» с Прилучным и Муцениеце выйдет на НТВ 28 января фотографии
«Возмездие» с Прилучным и Муцениеце выйдет на НТВ 28 января фотографии
«Возмездие» с Прилучным и Муцениеце выйдет на НТВ 28 января фотографии
«Возмездие» с Прилучным и Муцениеце выйдет на НТВ 28 января фотографии
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