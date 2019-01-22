«Рома» и «Фаворитка» получили больше всего номинаций на «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Среди главных фаворитов награды (по крайней мере по числу номинаций) – «
Рома
»
Альфонсо Куарона
, снятая для стриминг-сервиса Netflix, и «
Фаворитка
»
Йоргоса Лантимоса
. Фильм Куарона заявлен в 10 категориях, Лантимоса – в девяти, правда, на звание лучшей актрисы второго плана претендуют сразу
Эмма Стоун
и
Рэйчел Вайс
. У «
Зеленой книги
»,
недавно получившей приз Гильдии продюсеров
, всего четыре номинации.
фото: "Зеленая книга"
Фильм
Сергея Дворцевого
«
Айка
», выдвинутый на премию «Оскар» Казахстаном, к сожалению, до номинации в категории «лучший фильм на иностранном языке» так и не дошел. В итоге в ней представлены «
Капернаум
», «
Магазинные воришки
», «
Холодная война
», «
Работа без авторства
» и все та же «Рома» (в данном случае она представляет Мексику).
«Работа без авторства» и «Холодная война» номинированы еще за операторскую работу, где, кстати, Калеб Дешанель и Лукаш Зал будут конкурировать все с тем же Альфонсо Куароном, а Павел Павликовский числится в претендентах на звание лучшего режиссера. Вместе с ним в номинации представлены
Спайк Ли
(«
Черный клановец
»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»),
Адам Маккей
(«
Власть
») и, да, Альфонсо Куарон («Рома»). Еще один иностранный фильм – «
На границе миров
»
Али Аббаси
, отмеченный главным призом программы «Особый взгляд» прошлогоднего Каннского кинофестиваля, – заявлен в категории «лучший грим и прически». В ней, кстати, в этом году всего три номинанта: кроме «На границе миров» это «Власть» и «
Две королевы
».
Полный список номинантов на премию «Оскар»:
Лучший фильм
«Черная пантера»
«Черный клановец»
«
Богемская рапсодия
»
«Фаворитка»
«Зеленая книга»
«Рома»
«
Звезда родилась
»
«Власть»
Лучший режиссер
Спайк Ли («Черный клановец»)
Павел Павликовский («Холодная война»)
Йоргос Лантимос («Фаворитка»)
Альфонсо Куарон («Рома»)
Адам Маккей («Власть»)
Лучшая актриса
Ялица Апарисио
(«Рома»)
Гленн Клоуз
(«
Жена
»)
Оливия Колман
(«Фаворитка»)
Леди Гага
(«Звезда родилась»)
Мелисса МакКарти
(«
Сможете ли вы меня простить?
»)
Лучший актер
Кристиан Бэйл
(«Власть»)
Брэдли Купер
(«Звезда родилась»)
Уиллем Дефо
(«
Ван Гог. На пороге вечности
»)
Рами Малек
(«Богемская рапсодия»)
Вигго Мортенсен
(«Зеленая книга»)
Лучший оригинальный сценарий
«Фаворитка» (Дебора Дэвис, Тони МакНамара)
«
Дневник пастыря
» (
Пол Шредер
)
«Зеленая книга» (
Ник Валлелонга
,
Питер Фаррелли
, Брайан Хэйес Карри)
«Рома» (Альфонсо Куарон)
«Власть» (Адам МакКей)
Лучший адаптированный сценарий
«
Баллада Бастера Скраггса
» (
Джоэл Коэн
,
Итан Коэн
)
«Черный клановец» (Спайк Ли, Кевин Уиллмотт, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц)
«Сможете ли вы меня простить?» (Николь Холофценер, Джефф Уитти)
«
Если Бил-стрит могла бы заговорить
» (
Барри Дженкинс
)
«Звезда родилась» (Брэдли Купер,
Эрик Рот
, Уилл Феттерс)
Лучший фильм на иностранном языке
«Капернаум»
«Холодная война»
«Работа без авторства»
«Рома»
«Магазинные воришки»
Лучший мультфильм
«
Суперсемейка 2
»
«
Остров собак
»
«
Мирай из будущего
»
«
Ральф против интернета
»
«
Человек-паук: Через вселенные
»
Лучший оператор
«Холодная война» (Лукаш Зал)
«Фаворитка»(Робби Райан)
«Работа без авторства» (Калеб Дешанель)
«Рома» (Альфонсо Куарон)
«Звезда родилась» (
Мэттью Либатик
)
Лучшая песня
All The Stars («Черная пантера»)
The Place Where Lost Things Go («
Мэри Поппинс возвращается
»)
I'll Fight (
RBG
)
Shallow («Звезда родилась»)
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings («Баллада Бастера Скраггса»)
Лучшая музыка
«Черная пантера»
«Черный клановец»
«Если Бил-стрит могла говорить»
«Остров собак»
«Мэри Поппинс возвращается»
Лучший монтаж
«Черный клановец»
«Богемская рапсодия»
«Фаворитка»
«Зеленая книга»
«Власть»
Лучший актер второго плана
Махершала Али
(«Зеленая книга»)
Адам Драйвер
(«Черный клановец»)
Сэм Эллиотт
(«Звезда родилась»)
Ричард Э. Грант
(«Сможете ли вы меня простить?»)
Сэм Рокуэлл
(«Власть»)
Лучшая актриса второго плана
Эми Адамс
(«Власть»)
Марина де Тавира
(«Рома»)
Реджина Кинг
(«Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
Эмма Стоун
(«Фаворитка»)
Рэйчел Вайс
(«Фаворитка»)
Лучшая работа художника-постановщика
«Черная пантера»
«Фаворитка»
«
Человек на Луне
»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Рома»
Лучший звук
«Черная пантера»
«Человек на Луне»
«Богемская рапсодия»
«Рома»
«Звезда родилась»
Лучший монтаж звука
«Черная пантера»
«Богемская рапсодия»
«Человек на Луне»
«
Тихое место
»
«Рома»
Лучшие костюмы
«Баллада Бастера Скраггса»
«Черная пантера»
«Фаворитка»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Две королевы»
Лучшие грим и прически
«На границе миров»
«Две королевы»
«Власть»
Лучшие визуальные эффекты
«
Мстители: Война бесконечности
»
«
Кристофер Робин
»
«Человек на Луне»
«
Первому игроку приготовиться
»
«
Хан Соло: Звездный войны. Истории
»
Лучший документальный фильм
RGB
Minding the Gap
«Свободный подъем в одиночку»
«Об отцах и сыновьях»
«Округ Хейл утром и вечером»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Точка. Конец предложения»
«Конец игры»
«Ночь в саду»
«Шлюпка»
«Паршивая овца»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Бао»
«Выходные»
«Один маленький шаг»
«Поздний полдень»
«Поведение животных»
Лучший короткометражный игровой фильм
«Дикарь»
«Маргарет»
«Мать»
«Кожа»
«Задержание»