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Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером стартует 28 января

22 января
2019 год

Новости кино >>
22 января 2019
Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером в главной роли стартует на Первом канале 28 января, сообщает пресс-служба канала.

Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером стартует 28 января
фото: Пресс-служба Первого канала

Главный герой – кардиохирург Илья Ладынин по прозвищу «Ланцет», полученному еще в мединституте за страсть к хирургии, – находится на грани отчаяния: жена скоропостижно скончалась, сын винит его в смерти матери и переезжает к бабушке. Только работа способна «вылечить», но сбывается самый страшный кошмар любого хирурга – у Ильи начинается тремор рук. Ладынин теряет пациента и больше не может оперировать. Он уже готов уйти из медицины, но получает неожиданное предложение – возглавить подразделение больницы, занимающееся внутренними расследованиями. Илья решает, что новое назначение поможет разобраться в том, что пошло не так в лечении его жены.

«У моего героя профессиональное переплетается с личным. Какие-то его черты характера раскрываются в медицинской истории, другие – в детективной. Ладынин теряет жену, из-за пережитого он теряет навык оперировать, поэтому страдает. А профессия – это все, что он может и умеет делать в этой жизни. И любимое дело толкает его на новую работу. Он не может уйти из профессии, так как не умеет ничего другого», – рассказывает Трубинер.

Помимо него в сериале сыграли Иван Рудаков, Борис Каморзин, Евгения Симонова, Иван Жидков, Александр Обласов, Артемий Шаффер и Полина Агуреева. Последней досталась роль психиатра, влюбленной в Ланцета.

«Когда играешь какую-то роль, то стараешься сделать этого человека живым. Я хотела, чтобы моя героиня была импульсивным, неправильным человеком. Потому что, как мне кажется, не бывает правильных людей. Люди всегда парадоксально себя ведут. Мне такие персонажи интересней. Ольга одинока, но когда встречает главного героя и влюбляется в него, настает период ее душевных метаний. Ведь Ладынин – очень сложный человек. Хотя женщин обычно такие мужчины и привлекают», – говорит Агуреева.

Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером стартует 28 января
фото: Пресс-служба Первого канала

Режиссёром картины стала Елена Николаева, работавшая над такими проектами, как «Попса», «Комиссарша», «Манекенщица».

«Было довольно трудно собрать такой звездный состав, учитывая тот плотный режим съемок, который у нас был: больницу, в которой мы снимали, должны были открывать вскоре после того, как мы отснимемся. С Евгенией Симоновой мы работаем вместе уже второй раз (до этого была "Служба доверия"), и она просто гениальная актриса! Она искренна, как ребенок, и никогда ничего не делает фальшиво. Паша Трубинер, играющий главную роль, тоже великолепен. Ваня Жидков, Боря Каморзин - на этом проекте вообще собрались практически все те артисты, с которыми я уже когда-то работала», – подчеркнула режиссер.
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Полина АгурееваИван ЖидковБорис КаморзинЕлена НиколаеваАлександр ОбласовИван РудаковЕвгения СимоноваПавел ТрубинерАртемий Шаффер
фильмы
КомиссаршаЛанцетМанекенщицаПопса

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Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером стартует 28 января фотографии
Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером стартует 28 января фотографии
Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером стартует 28 января фотографии
Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером стартует 28 января фотографии
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