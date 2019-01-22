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«Квартет И» выйдет на «Громкую связь» со зрителями

22 января
2019 год

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22 января 2019
Специальный показ фильма «Громкая связь» состоится 4 февраля в рамках проекта «КАРО. Арт», фильм представят участники «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит, сообщает пресс-служба «КАРО.Арт».

«Квартет И» выйдет на «Громкую связь» со зрителями

«Громкая связь» – российская адаптация нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы». В российской версии главные мужские роли исполнили участники «Квартета И», которые предстали в совершенно непривычном для себя амплуа, сыграв глубоких драматических персонажей. Женские роли исполнили Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова. Режиссером картины выступил автор прошлогоднего комедийного хита «Я худею» Алексей Нужный.

«Мои герои хотят донести до масс, что у них есть надежда, что они еще могут все исправить в своей жизни, могут дать друг другу шанс. Что они на самом деле любят друг друга. В оригинальном фильме герои так дальше и продолжают жить в этом обмане, не рефлексируя в финале. А персонажам моего фильма непросто живется в этом обмане, они смотрят на это с ощущением чего-то неправильного с точки зрения сделки со своей совестью. И то, что они обращаются к своей совести, это прекрасно», – поясняет режиссер Алексей Нужный.

В центре сюжета – семеро друзей, собравшиеся в загородном доме на ужин. Компания в шутку начинает игру – участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения их ожидают. Создатели фильма адаптировали сценарий фильма под российский менталитет, включая сюжетную канву, диалоги и музыку.

«Этот фильм о том, как зыбки могут быть весьма прочные на первый взгляд связи дружбы, любви, супружества, отношения отцов и детей. О хрупкости человеческих отношений. И том, что эти отношения нужно беречь», – считает Ростислав Хаит.

После показа у зрителей будет возможность обсудить фильм с создателями, а также разобраться в сложных морально-нравственных вопросах, которые поднимает картина.
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Леонид БарацИрина ГорбачёваМария Миронова (II)Алексей НужныйАнастасия УколоваРостислав Хаит
фильмы
Громкая связьЯ худею

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