«Квартет И» выйдет на «Громкую связь» со зрителями

Специальный показ
фильма «Громкая связь
» состоится 4 февраля в рамках проекта «КАРО. Арт», фильм представят участники «Квартета И» Леонид Барац
и Ростислав Хаит
, сообщает пресс-служба «КАРО.Арт».
«Громкая связь» – российская адаптация нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы». В российской версии главные мужские роли исполнили участники «Квартета И», которые предстали в совершенно непривычном для себя амплуа, сыграв глубоких драматических персонажей. Женские роли исполнили Мария Миронова
, Ирина Горбачева
и Анастасия Уколова
. Режиссером картины выступил автор прошлогоднего комедийного хита «Я худею
» Алексей Нужный
.
«Мои герои хотят донести до масс, что у них есть надежда, что они еще могут все исправить в своей жизни, могут дать друг другу шанс. Что они на самом деле любят друг друга. В оригинальном фильме герои так дальше и продолжают жить в этом обмане, не рефлексируя в финале. А персонажам моего фильма непросто живется в этом обмане, они смотрят на это с ощущением чего-то неправильного с точки зрения сделки со своей совестью. И то, что они обращаются к своей совести, это прекрасно
», – поясняет режиссер Алексей Нужный.
В центре сюжета – семеро друзей, собравшиеся в загородном доме на ужин. Компания в шутку начинает игру – участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения их ожидают. Создатели фильма адаптировали сценарий фильма под российский менталитет, включая сюжетную канву, диалоги и музыку.
«Этот фильм о том, как зыбки могут быть весьма прочные на первый взгляд связи дружбы, любви, супружества, отношения отцов и детей. О хрупкости человеческих отношений. И том, что эти отношения нужно беречь
», – считает Ростислав Хаит.
После показа у зрителей будет возможность обсудить фильм с создателями, а также разобраться в сложных морально-нравственных вопросах, которые поднимает картина.