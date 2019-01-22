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Рецензии на фильмы «Зеленая книга»: Быть или кататься Махершала Али и Вигго Мортенсен катаются по США и собирают награды

Новости кино Минкультуры выпишет штраф за «Льва Яшина» Создатели фильма-долгостроя о знаменитом вратаре заплатят за срыв сроков «несколько миллионов рублей».

Новости кино «Квартет И» выйдет на «Громкую связь» со зрителями Специальный показ фильма состоится в кинотеатре «Октябрь».

Новости кино Сериал «Ланцет» с Павлом Трубинером стартует 28 января Премьера состоится на Первом канале.

Новости кино «Возмездие» с Прилучным и Муцениеце выйдет на НТВ 28 января Рабочее название сериала – «Проспекты».

Новости кино «Рома» и «Фаворитка» получили больше всего номинаций на «Оскар» На звание лучшего фильма также претендуют «Черная пантера» и «Зеленая книга».