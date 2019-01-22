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Минкультуры выпишет штраф за «Льва Яшина»

22 января
2019 год

Новости кино >>
22 января 2019
Министерство культуры РФ продолжает проводить ревизию отечественных кинематографических долгостроев. Особенно про футбол. На прошлой неделе штрафом пригрозили создателям «Дикой лиги», а сейчас очередь до уже вполне реального денежного наказания дошла до продюсеров фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Минкультуры выпишет штраф за «Льва Яшина»

Как сообщается на официальном сайте ведомства, их оштрафуют «на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины в министерство культуры России». Картина получила субсидию в 60 млн рублей, ее должны были сдать в октябре 2018 года.

«Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела», – сказал Владимир Мединский.

Представитель компании «КремлинФильмз», ответственной за производство фильма, Наталья Боровкова в свою очередь рассказала о планах сдать «первую копию» 25 мая, а полностью завершить фильм в сентябре 2019 года, «может, даже раньше».

Досталось, впрочем, не только «КремлинФильмз». Днем ранее министр поругал представителя компании «Студия Кино» Ивана Закондырина за то, что его компания так и не выпустила в прокат фильм «Дядя Саша», который был представлен в конкурсной программе «Кинотавра» в прошлом году».

В 2017 году компания «Студия Кино» получила от Минкультуры субсидию в размере 30 млн рублей на производство картины. Одним из конкурентных преимуществ проекта на питчинге в Минкультуры России назывался послепремьерный показ фильма на Первом канале.

«Очень важно, чтобы фильм вышел в прокат и позже его показали на Первом канале. Поэтому вы с прокатчиками работайте, в прокат фильм выйти должен. Если фильм в прокат не выйдет или вы сделаете его фильмом одного показа, ваша кинокомпания вряд ли получит поддержку в Фонде кино или в министерстве культуры», – сказал Владимир Мединский.

Да и сам фильм, как следует из сообщения на сайте ведомства, в Минкультуры не сдали, хотя должны были это сделать в декабре 2018-го.

«В конце 2018 года у нас произошла задержка, причина — затянувшаяся, очень сложная очистка авторских прав на использование произведений. По некоторым из них очистка прав оказалась невозможной, пришлось менять несколько оригинальных фонограмм», – сообщил Иван Закондырин.

Он добавил, что на данный момент по всем спорным вопросам достигнуты принципиальные договоренности, и пообещал, что фильм выйдет в прокат в 2019 году.
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КиноиндустрияМинкульт
фильмы
Лев Яшин. Вратарь моей мечты

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