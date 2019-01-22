Минкультуры выпишет штраф за «Льва Яшина»

Министерство культуры РФ продолжает
проводить ревизию отечественных кинематографических долгостроев. Особенно про футбол. На прошлой неделе штрафом пригрозили создателям «Дикой лиги
», а сейчас очередь до уже вполне реального денежного наказания дошла до продюсеров фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты
».
Как сообщается на официальном сайте ведомства
, их оштрафуют «на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины в министерство культуры России». Картина получила субсидию в 60 млн рублей, ее должны были сдать в октябре 2018 года.
«Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела
», – сказал Владимир Мединский.
Представитель компании «КремлинФильмз», ответственной за производство фильма, Наталья Боровкова в свою очередь рассказала о планах сдать «первую копию» 25 мая, а полностью завершить фильм в сентябре 2019 года, «может, даже раньше».
Досталось, впрочем, не только «КремлинФильмз». Днем ранее министр поругал представителя компании «Студия Кино» Ивана Закондырина
за то, что его компания так и не выпустила в прокат фильм «Дядя Саша», который был представлен в конкурсной программе «Кинотавра» в прошлом году».
В 2017 году компания «Студия Кино» получила от Минкультуры субсидию в размере 30 млн рублей на производство картины. Одним из конкурентных преимуществ проекта на питчинге в Минкультуры России назывался послепремьерный показ фильма на Первом канале.
«Очень важно, чтобы фильм вышел в прокат и позже его показали на Первом канале. Поэтому вы с прокатчиками работайте, в прокат фильм выйти должен. Если фильм в прокат не выйдет или вы сделаете его фильмом одного показа, ваша кинокомпания вряд ли получит поддержку в Фонде кино или в министерстве культуры
», – сказал Владимир Мединский.
Да и сам фильм, как следует из сообщения на сайте ведомства, в Минкультуры не сдали, хотя должны были это сделать в декабре 2018-го.
«В конце 2018 года у нас произошла задержка, причина — затянувшаяся, очень сложная очистка авторских прав на использование произведений. По некоторым из них очистка прав оказалась невозможной, пришлось менять несколько оригинальных фонограмм
», – сообщил Иван Закондырин.
Он добавил, что на данный момент по всем спорным вопросам достигнуты принципиальные договоренности, и пообещал, что фильм выйдет в прокат в 2019 году.