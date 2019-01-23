Василий Ливанов завершил работу над «Медным всадником России»

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Создатели фильма-долгостроя о знаменитом вратаре заплатят за срыв сроков «несколько миллионов рублей».

«Квартет И» выйдет на «Громкую связь» со зрителями

22 января

«Рома» и «Фаворитка» получили больше всего номинаций на «Оскар»

На звание лучшего фильма также претендуют «Черная пантера» и «Зеленая книга».