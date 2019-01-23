Василий Ливанов завершил работу над «Медным всадником России»

Лента посвящена созданию памятника Петру Первому, благодаря поэме Александра Сергеевича Пушкина известного как Медный всадник. В центре сюжета — судьба его скульптора, француза Этьена-Мориса Фальконе (Евгений Редько), которого по совету Дени Дидро для возведения монумента пригласила императрица Екатерина Вторая (Ольга Белова). Творческое видение скульптора не совпадало со взглядами некоторых представителей русской знати. Несмотря на открытый конфликт с приближённым к Екатерине Великой графом Иваном Ивановичем Бецким (Евгений Стеблов), президентом Императорской Академии художеств, Фальконе при постоянной поддержке императрицы удалось отстоять свою идею. На втором плане в фильме — нежная любовная линия Этьена Фальконе и его ученицы Мари Анн Колло (Валерия Ланская). Юная девушка приехала в Россию вместе с мастером и втайне от него вылепила из глины голову Петра, которая не удавалась Фальконе. Её работа была признана скульптором и самой императрицей. Мари была влюблена в мастера, но боялась признаться ему, страстно увлечённому работой, в своих чувствах.
По словам Василия Борисовича, «история создания памятника — один из редчайших примеров, когда верховная власть и художник действуют заодно. Императрица Екатерина Вторая поддерживала Фальконе на протяжении восьми лет создания памятника Петру Первому, олицетворяющего дух России. Снять этот фильм было моей давней задумкой. Мне хотелось показать творческий процесс создания Медного всадника и познакомить зрителей с историей нашей страны, отражённой в одном из её важнейших событий».
фото: Пресс-служба фильма
«В фильме я сыграл великого скульптора Этьена Фальконе. На экране мы создали образ человека, который испытывает творческие муки и переживает за своё произведение. Когда я по-настоящему узнал Фальконе, а не просто ознакомился с его биографией, то для меня оказалось открытием, насколько удивительным человеком он был. Сейчас не только молодые, но и взрослые образованные люди, апеллируя датами и фамилиями, до конца не знают, о ком или о чём говорят. Возможно, посмотрев эту картину, зрители сделают для себя небольшое открытие, так же как это случилось со мной во время работы над ролью», — подчеркнул важность картины Евгений Редько.
«Моя героиня — талантливая молодая женщина-скульптор. У неё непростой характер, она очень сильная. По сюжету Мари Колло влюблена в своего мастера, скульптора Этьена Фальконе, и готова на многое ради любви. Это пронзительная, невероятно красивая драматическая история, достойная отдельного фильма. Работая над ролью, открывая для себя героиню, я погрузилась в материал и очень заинтересовалась реальными событиями, характерами этих исторических персонажей. Надеюсь, что и зрители, которые посмотрят фильм, захотят узнать о них ещё больше», — рассказала Валерия Ланская.
фото: Пресс-служба фильма
В образе Юрия Матвеевича Фельтена, которому были поручены работы по завершению Медного всадника, предстанет Андрей Соколов. Литейщика Емельяна Хайлова, спасшего памятник от пожара, сыграл Юрий Назаров. Роль барона Билиштейна исполнил Владимир Ильин, а роль дворянина Яковлева — Юрий Стоянов.
«Василий Борисович — уникальный артист, выдающаяся личность. За династией Ливановых — история советского театра и кино. В жизни подобные шансы — сняться в фильме у такого человека — выпадают очень редко, поэтому я согласился на эту, пусть и небольшую роль дворянина, выражающего коллективное недовольство знати идеей памятника, без всяких раздумий. Для меня Медный всадник — символ Петербурга и России, такой же противоречивый, как и жизнь в ней. Фильм "Медный всадник России" именно об этом — о создании вечного символа, памятника, который не меняется на фоне сменяющих друг друга эпох», — поведал Юрий Стоянов.
фото: Пресс-служба фильма
Съёмки картины проходили в Москве — на территории и во дворцах музея-заповедника «Царицыно», в Санкт-Петербурге — в Эрмитаже, в Выборге — в парке Монрепо, а также в Гатчине — в Большом Гатчинском дворце. Для съемок исторических сцен были воссозданы дворцовые кабинеты и залы, изготовлены предметы и детали интерьеров, элементы памятника Медный всадник, а также восковая фигура Петра Первого и его прижизненная восковая маска. Специально для фильма было сшито более 250 костюмов. Под руководством художника-постановщика картины Марии Турской из стеклоткани на металлическом каркасе был изготовлен Гром-камень, состоявший из 72 частей, декорированный живым и искусственным мхом. Модель камня установили в месте, похожем на Конную Лахту — в лесу подмосковного посёлка «Правда» у Учинского залива. Кроме того, изучив исторические документы, авторы в деталях воспроизвели на экране процесс отливки памятника. В кадре была воссоздана его модель, снята форма и контрформа, установлены литники и разлит металл. Практически на глазах у зрителей произошло чудо рождения монумента.