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Госфильмофонд разрешил сдавать исходники фильмов на электронных носителях

23 января
2019 год

Новости кино >>
23 января 2019
Госфильмофонд России будет теперь принимать исходники киноработ не только на плёнке, но и на электронных носителях. Это стало возможно благодаря соглашению главного кинохранилища страны с Министерством культуры РФ об упрощении процесса сдачи исходных материалов фильмов на постоянное хранение. Об этом сообщается на сайте Госфильмофонда.

«Такая процедура передачи аудиовизуальной продукции необходима производящим компаниям для получения прокатного удостоверения, которое выдаётся лишь при наличии акта о сдаче-приёмке материалов в Госфильмофонд. Речь идёт о фильмах, получивших полное или частичное государственное финансирование производства», — подчеркнула пресс-служба фонда.

Госфильмофонд разрешил сдавать исходники фильмов на электронных носителях
фото: gosfilmofond.ru

До принятого соглашения производители обязаны были сдавать материалы на плёнке, из-за чего значительно увеличивались затраты. Правила регулировались Федеральным законом «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», утверждённым 22 августа 1996 года, согласно которому «плёнка является самым надежным и долгосрочным способом хранения аудиовизуальной продукции».

С этого дня Госфильмофонд России при поддержке государства будет самостоятельно переводить исходные материалы с электронных носителей на плёнку, тем самым обеспечивая их должное и безопасное хранение.
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