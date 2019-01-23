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Автор «Полицейского с Рублевки» может снять фильм о регби

23 января
2019 год

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23 января 2019
Сценарист и режиссер Илья Куликов, автор «Полицейского с Рублевки», «Глухаря» и «Закона каменных джунглей» может снять фильм о регби.

Автор «Полицейского с Рублевки» может снять фильм о регби
фото: Регбийный клуб ЦСКА

«Ещё десять лет назад меня можно было легко застать на фан-секторе футбольных домашних и выездных матчей красно-синих. Я болельщик со стажем – с 14 лет «топлю» за коней. Кроме того, я был автором и режиссёром документального фильма про армейское фан-движение. Пока я не так глубоко погрузился в мир регби, но зато много знаю о ЦСКА в целом – мне кажется, такое смешение даст нужный и положительный результат. Я хочу популяризировать этот динамичный вид спорта через кино – узнавать его сам и знакомить зрителей», – сказал Куликов, который на днях вошел в состав попечительского совета регбийного клуба ЦСКА. Сам клуб поддержал идею сценариста о фильме.

Куликов действительно является давним фанатом «армейцев». В сериале «Полицейский с Рублёвки» он даже экранизировал кричалку фанатов московского ЦСКА. В одном из эпизодов её исполнил актёр Сергей Бурунов.

За последние три года армейский клуб ЦСКА показал хорошую для дебютанта регбийного сообщества динамику: стал чемпионом во втором и вице-чемпионом в первом дивизионах чемпионата Москвы, а также обладателем кубков в турнирах по регби-7, призером Чемпионата России по пляжному регби.
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