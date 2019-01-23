Юного Тони Сопрано сыграет сын Джеймса Гандольфини

Молодого Тони Сопрано в полнометражнои приквеле «Клана Сопрано»
под названием «Многие святые Ньюарка»
сыграет сын самого Джеймса Гандольфини
.
Согласно Deadline
, прежде чем выбрать 19-летнего Майкла Гандольфини
(«Двойка»
), создатели ленты провели масштабный кастинг на роль. Но никто, кроме Майкла, не смог органично и с пониманием влиться в образ. Разумеется, внешнее сходство актёра с отцом также было принято во внимание.
Компанию Гандольфини-младшему составят Вера Фармига
, Джон Бернтал
, Кори Столл
и Билли Магнуссен
. Алессандро Нивола
сыграет дядю Тони Сопрано и отца Кристофера Молтисанти (Майкл Империоли
) по имени Ричард «Дики» Молтисанти.
События картины развернутся в 60-х годах прошлого века. В центре сюжета – противостояние итальянских и афроамериканских гангстеров. Ленту поставит Алан Тейлор
, снявший девять эпизодов для оригинала. Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом
, выступающим продюсером приквела, готовит Лоуренс Коннер
, который также работал над сериалом.