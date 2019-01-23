Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юного Тони Сопрано сыграет сын Джеймса Гандольфини

23 января
2019 год

Новости кино >>
23 января 2019
Молодого Тони Сопрано в полнометражнои приквеле «Клана Сопрано» под названием «Многие святые Ньюарка» сыграет сын самого Джеймса Гандольфини.

Согласно Deadline, прежде чем выбрать 19-летнего Майкла Гандольфини («Двойка»), создатели ленты провели масштабный кастинг на роль. Но никто, кроме Майкла, не смог органично и с пониманием влиться в образ. Разумеется, внешнее сходство актёра с отцом также было принято во внимание.

Юного Тони Сопрано сыграет сын Джеймса Гандольфини
фото: newshub.co

Компанию Гандольфини-младшему составят Вера Фармига, Джон Бернтал, Кори Столл и Билли Магнуссен. Алессандро Нивола сыграет дядю Тони Сопрано и отца Кристофера Молтисанти (Майкл Империоли) по имени Ричард «Дики» Молтисанти.

События картины развернутся в 60-х годах прошлого века. В центре сюжета – противостояние итальянских и афроамериканских гангстеров. Ленту поставит Алан Тейлор, снявший девять эпизодов для оригинала. Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом, выступающим продюсером приквела, готовит Лоуренс Коннер, который также работал над сериалом.
версия для печати
Ссылки по теме
Алан Тейлор напомнит про «Клан Сопрано»
Вера Фармига и Джон Бернтал вошли в «Клан Сопрано»
Алессандро Ниволу позвали в приквел «Клана Сопрано»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыприквел
персоны
Джон БернталДжеймс ГандольфиниМайкл ИмпериолиБилли МагнуссенАлессандро НиволаКори СтоллВера Фармига
фильмы
Клан Сопрано

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Светлана Авилова
Мария Валешная
Александр Иншаков
Дмитрий Исаев
Валентина Ковель
Дарья Мальчевская
Владимир Муравьёв
Николай Сектименко
Ольга Филиппова
Дидье Бурдон
Жанна Моро
Ричард Роксберг
Рэндольф Скотт
Тиффани Тиссен
Рутгер Хауэр
Ариадна Хиль
все родившиеся 23 января >>

Афиша кино >>

Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
BTS World Tour: Love Yourself in Seoul
концерт
Южная Корея, 2019
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Зелёная книга
биография, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
BEEF: Русский хип-хоп
драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Астрал: Новое измерение
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители
комедия
Россия, 2018
Волки и Овцы: Ход свиньёй
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2018
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
Море соблазна
нуар (черный фильм), триллер
США, 2018
Точка возврата
драма, криминальный фильм
Канада, США, 2018
Холмс и Ватсон
детектив, комедия, мистика, приключения, экранизация
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью