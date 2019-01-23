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Закончились съёмки «Отчима» Сергея Гинзбурга

23 января
2019 год

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23 января 2019
Сергей Гинзбург в Минске закончил съёмки 16-серийной исторической саги «Отчим», заказанной Первым каналом, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», ответственной за производство сериала вместе с кинокомпанией «Бонанза».

Закончились съёмки «Отчима» Сергея Гинзбурга
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету Настя (Карина Андоленко) – первая красавица в округе. На неё засматриваются мужики, но Настя терпеливо ждет с войны мужа Ивана. И хранит ему верность. Не из страха перед суровым свёкром, и не из-за того, что «другие осудят», а потому что живёт с внутренним ощущением правильности своего выбора. Несмотря на то, что с окончания войны прошло уже семь долгих лет, сердце подсказывает ей, что её Иван жив. Ждёт отца и их маленький сын Мишка – защитник и опора матери. Вокруг полно советчиков: «Жизнь пройдёт! Лучшие женские годы упускаешь!» Но Настя продолжает ждать и верить. Однажды ночью к Насте в избу стучится путник. Им оказывается Игорь Галицкий (Антон Хабаров), важный чиновник из Крайкома партии. Эта встреча станет судьбоносной для обоих. Вместе они пройдут многие испытания, разные «проверки на прочность» преодолеет их истинное, глубокое и взаимное чувство. И первым таким испытанием станет внезапное возвращение Ивана. Тайна, которую скрывает муж Насти, ещё больше разделяет его с семьей и делает жизнь главной героини невыносимой. Суровое время беспощадно. По доносу снят с поста и арестован самый дорогой для Насти человек – Игорь Галицкий.

«Моя героиня, конечно, попадает в очень сложное положение, она искренне долгие годы ждёт своего мужа с войны. И это история не о блаженной, выжившей из ума от горя, а о сильной женщине. Она из тех людей, которые учатся всё принимать. При этом ей приходится бороться и с какими-то своими отрицательными качествами. У Насти многому можно научиться. К сожалению, только в беде и горе человек понимает, что действительно значимо. Люди, прошедшие ад войны, испытавшие безумие и страх, понимают, что важнее человеческих отношений, любви, верности и доброты ничего нет», – рассказала Карина Андоленко.

Закончились съёмки «Отчима» Сергея Гинзбурга
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Я играю человека, который родился во Франции, у него совершенно иное мировоззрение, ему тяжело в России. Он как Штольц из романа "Обломов". Галицкий понимает, что русский менталитет заключается не в поиске свободы, а в поиске равенства – пусть плохо, зато всем одинаково плохо. Но поскольку он человек у власти, ему приходится бороться с русской ленью и завистью. Мне нравится сюжет не любовной лирикой, а именно линией политики того времени – как она анализируется и преломляется», – поведал о своей роли Антон Хабаров.

В «Отчиме» также заняты Артём Быстров, Александр Бухаров, Владимир Гостюхин и другие актёры. Премьера сериала состоится на Первом канале.
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Закончились съёмки «Отчима» Сергея Гинзбурга фотографии
Закончились съёмки «Отчима» Сергея Гинзбурга фотографии
Закончились съёмки «Отчима» Сергея Гинзбурга фотографии
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