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Джону Белуши исполнилось бы 70 лет

24 января
2019 год

Новости кино >>
24 января 2019
Сегодня, 24 января, исполнилось 70 лет со дня рождения старшего брата Джеймса Белуши, известного американского комедийного актёра, сценариста и певца Джона Белуши.

Джону Белуши исполнилось бы 70 лет

Будущий актёр родился в Чикаго 24 января 1949 года в семье Адама Анастоса Белуши и Агнес Белуши. Его отец эмигрировал из Албании в возрасте 15 лет, владел двумя ресторанами. Джон был крещён в Албанской православной церкви. В 1967-м окончил среднюю школу и в результате многих перетасовок получил диплом о высшем образовании. В 1971-м его приняли в Чикагский театр комедии, и хотя он был самым молодым членом труппы, быстро продвинулся на ведущие роли. Тогда же увлёкся музыкой Джо Кокера. В Канаде познакомился с Дэном Эйкройдом, и результатом их знакомства стали музыкальный дуэт, несколько дисков, концерты и кинофильм.

В 1973-м вместе с Чеви Чейзом сыграл в комедийном мокьюментари «Лемминги», ставшем первой адаптацией скетчей знаменитого юмористического журнала National Lampoon. Затем он озвучил одного из персонажей анимационной комедии Пиши «Тарзун, позор джунглей» и стал одним из главных участников шоу «Субботним вечером в прямом эфире». За свою короткую жизнь актёр успел сыграть всего в десятке картин, среди которых «Зверинец», «Ратлз: Всё, что тебе нужно — бабки», «1941», «Братья Блюз» и «Континентальный водораздел».

Джон Белуши скончался в лос-анджелесском отеле Chateau Marmont утром 5 марта 1982 года от сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков. Похоронен 9 марта на кладбище Обельз Хилл на острове Мартас-Винъярд, штат Массачусетс. Обладателю «Эмми» было всего 33 года. На Голливудском бульваре его звезда появилась 1 апреля 2004-го.
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