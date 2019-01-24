ревью

Объявлены номинанты на премию «Сезар».

На французский «Оскар» претендуют «Братья Систерс» и «Холодная война»

Джону Белуши исполнилось бы 70 лет

Режиссер получил несколько травм

Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом

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«Не скучаю по «Универу»: Мария Кожевникова об уходе из сериала

Актриса в подробностях рассказала о работе над сериалом