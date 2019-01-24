Джону Белуши исполнилось бы 70 лет

Сегодня, 24 января
, исполнилось 70
лет со дня рождения старшего брата Джеймса Белуши
, известного американского комедийного актёра, сценариста и певца Джона Белуши
.
Будущий актёр родился в Чикаго 24 января 1949
года в семье Адама Анастоса Белуши
и Агнес Белуши
. Его отец эмигрировал из Албании в возрасте 15 лет, владел двумя ресторанами. Джон был крещён в Албанской православной церкви. В 1967-м окончил среднюю школу и в результате многих перетасовок получил диплом о высшем образовании. В 1971-м его приняли в Чикагский театр комедии, и хотя он был самым молодым членом труппы, быстро продвинулся на ведущие роли. Тогда же увлёкся музыкой Джо Кокера. В Канаде познакомился с Дэном Эйкройдом, и результатом их знакомства стали музыкальный дуэт, несколько дисков, концерты и кинофильм.
В 1973-м вместе с Чеви Чейзом сыграл в комедийном мокьюментари «Лемминги», ставшем первой адаптацией скетчей знаменитого юмористического журнала National Lampoon. Затем он озвучил одного из персонажей анимационной комедии Пиши «Тарзун, позор джунглей» и стал одним из главных участников шоу «Субботним вечером в прямом эфире». За свою короткую жизнь актёр успел сыграть всего в десятке картин, среди которых «Зверинец», «Ратлз: Всё, что тебе нужно — бабки», «1941», «Братья Блюз» и «Континентальный водораздел».
Джон Белуши скончался в лос-анджелесском отеле Chateau Marmont утром 5 марта 1982
года от сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков. Похоронен 9 марта
на кладбище Обельз Хилл на острове Мартас-Винъярд, штат Массачусетс. Обладателю «Эмми» было всего 33
года. На Голливудском бульваре его звезда появилась 1 апреля 2004
-го.