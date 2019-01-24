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На французский «Оскар» претендуют «Братья Систерс» и «Холодная война»

24 января
2019 год

Новости кино >>
24 января 2019
Французская киноакадемия объявила номинантов на премию «Сезар», чья 44-церемония награждения пройдёт 22 февраля в Париже с Кристин Скотт Томас в качестве ведущей. Список претендентов опубликован на сайте академии.

За звание лучшего фильма поборются семь лент: «Братья Систерс» Жака Одиара, «Непотопляемые» Жиля Лелуша, «Боль» Эммануэля Финкеля, «Ги» Алекса Лутца, «Младенец» Жанны Эрри, «На свободе» Пьера Сальвадори и «Опекунство» Ксавье Леграна.


В категорию «Лучший иностранный фильм» включены «Девочка» Лукаса Донта, «Капернаум» Надин Лабаки, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» Мартина Макдоны, «Холодная война» Павла Павликовского, «Наши сражения» Гийома Сенеса и «Ханна» Андреа Паллаоро. Среди полнометражных мультфильмов на награду претендуют «Астерикс и тайное зелье» Александра Астье и Луи Клиши, «Дилили в Париже» Мишеля Осело и «Пачамама» Хуана Антина.

Лучшим актёром могут объявить Эдуара Бера («Мадемуазель де Жонкьер»), Ромена Дюриса («Наши сражения»), Венсана Лакоста («Аманда»), Жиля Леллуша («Младенец»), Алекса Лутца («Ги»), Пио Мармая («На свободе») и Дени Меноше («Опекунство»). В категории «Лучшая актриса» представлены Элоди Буше, Сандрин Киберлен («Младенец»), Сесиль де Франс («Мадемуазель де Жонкьер»), Леа Дрюкер («Опекунство»), Мелани Тьерри («Боль»), Адель Энель («На свободе») и Вирджини Эфира («Невозможная любовь»).
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