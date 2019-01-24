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Умер Йонас Мекас

24 января
2019 год

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24 января 2019
23 января в Нью-Йорке скончался американский режиссёр литовского происхождения, сценарист, оператор, поэт, один из лидеров «нового американского кино» и «крёстный отец» нью-йоркского киноавангарда Йонас Мекас. Ему было 96 лет. Об этом сообщается в инстаграме Антологического киноархива.

Умер Йонас Мекас
фото: dafilms.cz

​Будущий мастер экспериментального кино родился 24 декабря 1922 года в литовской деревне Семенишки. В 1944-м его арестовали немецкие власти. Вместе с младшим братом Адольфасом до 1945 года находился в нацистском лагере, а после окончания войны – в лагере для перемещённых лиц. В 1946–1948 годах изучал философию в университете Майнца. В 1949-м вместе с братом переехал в США, где они они основали журнал авангардного кино. Учился у Ханса Рихтера. В 1962-м вместе с другими авангардистами создал Кооператив кинематографистов.

Он сотрудничал с Энди Уорхолом, Джоном Ленноном, Йоко Оно, Сальвадором Дали, Алленом Гинзбергом и другими. С 70-х читал курсы о кино в Нью-Йоркском университете и других учебных заведениях.

Обладатель двух французских орденов Искусств и литературы, а также Национальной премии Литвы в области литературы и искусства. Автор нескольких книг стихов на литовском языке и 47 экспериментальных фильмов, основоположник жанра кинодневника.
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