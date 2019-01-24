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Николас Кейдж узрит «Цвет из иных миров»

24 января
2019 год

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24 января 2019
Николас Кейдж получил главную роль в фантастическом фильме ужасов, основанном на рассказе «Цвет из иных миров», написанном Говардом Филлипсом Лавкрафтом в 1927 году.

«Мэнди»

Согласно Deadline, новую ленту кинокомпании Элайджи Вуда и Дэниэла Ноа SpectreVision, ответственной за «Мэнди», поставит по собственному сценарию южноафриканский режиссёр Ричард Стэнли («Железяки»), для которого хоррор станет возвращением в профессию после 20-летнего перерыва. Вместе с Кейджем в картине снимутся Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, К'Орианка Килчер, Эллиот Найт и Джулиан Хилльярд. Съёмки начнутся в феврале в Португалии.

Зрителям поведают историю семьи Гарднеров, проживающих недалеко от небезызвестного города Аркхема. Однажды рядом с их домом падает таинственный метеорит, и это приводит к заражению окрестностей цветом, который земляне никогда ранее не видели.

Данный рассказ Лавкрафта ранее был четырежды экранизирован. Самой известной киноадаптацией является фильм Дэниела Халлера «Умри, монстр, умри!» с великим Борисом Карлоффом, вышедший в 1965 году.
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