Николас Кейдж узрит «Цвет из иных миров»

Николас Кейдж
получил главную роль в фантастическом фильме ужасов, основанном на рассказе «Цвет из иных миров»
, написанном Говардом Филлипсом Лавкрафтом
в 1927 году.
Согласно Deadline
, новую ленту кинокомпании Элайджи Вуда
и Дэниэла Ноа
SpectreVision, ответственной за «Мэнди»
, поставит по собственному сценарию южноафриканский режиссёр Ричард Стэнли
(«Железяки»
), для которого хоррор станет возвращением в профессию после 20-летнего перерыва. Вместе с Кейджем в картине снимутся Джоэли Ричардсон
, Томми Чонг
, К'Орианка Килчер
, Эллиот Найт
и Джулиан Хилльярд
. Съёмки начнутся в феврале в Португалии.
Зрителям поведают историю семьи Гарднеров, проживающих недалеко от небезызвестного города Аркхема. Однажды рядом с их домом падает таинственный метеорит, и это приводит к заражению окрестностей цветом, который земляне никогда ранее не видели.
Данный рассказ Лавкрафта ранее был четырежды экранизирован. Самой известной киноадаптацией является фильм Дэниела Халлера «Умри, монстр, умри!»
с великим Борисом Карлоффом
, вышедший в 1965 году.