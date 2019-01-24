ревью

Джону Белуши исполнилось бы 70 лет

Сергей Жарков мечтает о кофейне

Актёр получил главную роль в очередной экранизации классического рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта.

Николас Кейдж узрит «Цвет из иных миров»

«Крёстному отцу» нью-йоркского киноавангарда было 96 лет.

Объявлены номинанты на премию «Сезар».

На французский «Оскар» претендуют «Братья Систерс» и «Холодная война»

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Рецензии на фильмы

«Любовь по найму»

Рецензии на фильмы

«Зеленая книга»: Быть или кататься

Махершала Али и Вигго Мортенсен катаются по США и собирают награды