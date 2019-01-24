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Сергей Жарков мечтает о кофейне

24 января
2019 год

Новости кино >>
24 января 2019
28 января в 23.00 на НТВ состоится премьера восьмисерийного остросюжетного боевика «Специалист» с Сергеем Жарковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету нового сериала «специалист по изъятию» Дмитрий (Жарков) мечтает спокойно работать в кофейне. Для того, чтобы навсегда покончить с охотой за головами, нужно сделать заключительное «дело». Он выполняет последний заказ, но во время транспортировки «голову» перехватывает нечистоплотный конкурент по прозвищу Боцман (Николай Шрайбер). Теперь ему снова нужно работать. Он выполняет ряд сложных заказов: находит заложников в Германии и Эстонии, спасает похищенную девочку в Турции, обезвреживает группу работорговцев. И каждый раз он надеется, что именно этот заказ станет последним перед спокойной жизнью. Но заняться кофейней специалисту не дают: всё тот же Боцман раз за разом встаёт на его пути. Несмотря на взаимную неприязнь, они спасают друг друга и становятся напарниками, но их всех, включая директора кофейни Катюшу (Анастасия Чепелюк) и друга Николая (Василий Шмаков), ждёт прощальный сюрприз от одного из участников очередного заказа.

Сергей Жарков мечтает о кофейне
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Катя – сильная девушка с волевым характером. Устроившись на новую работу, никак не предполагающую риска, адреналина и опасности, она волею судьбы становится настоящим бойцом, чья жизнь полна приключений. Мы с режиссёром и продюсером тщательно разбирали характер моей героини, мотивы её поступков. У нас с ней много общего. Я также люблю приключения, также отстаиваю свою точку зрения и также без труда могу решиться на какой-то смелый и отчаянный поступок», – рассказывает о своей роли Анастасия Чепелюк.

Съёмки сериала проходили в живописных районах Ярославля и в историческом центре Баку – старом городе Ичери Шехер.
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Сергей Жарков мечтает о кофейне фотографии
Сергей Жарков мечтает о кофейне фотографии
Сергей Жарков мечтает о кофейне фотографии
Сергей Жарков мечтает о кофейне фотографии
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