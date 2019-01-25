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СТС плотно займется анимацией

25 января
2019 год

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25 января 2019
Успех мультсериала «Три кота», который теперь смотрят зрители 170 стран мира, не прошел для «СТС Медиа» даром. Холдинг объявил о создании Дирекции анимации, которую возглавит Ксения Гордиенко, ранее занимавшаяся лицензионными товарами «СТС Медиа».

СТС плотно займется анимацией
фото: Ксения Гордиенко/Пресс-служба "СТС Медиа"

«За последние три года нам удалось добиться существенных успехов в области создания и развития собственных анимационных проектов. Мы превратили «Три кота» в международный бренд, осенью 2018 года мы успешно запустили сериал «Царевны»; мы создали телеканал CTC Kids, который растет опережающими темпами; мы также готовимся вывести на рынок новые анимационные проекты. Создание Дирекции – следующий логичный шаг, который демонстрирует серьёзность наших намерений в этом стратегическом для компании направлении», – цитирует пресс-служба слова генерального директора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова.

В задачи нового подразделения входит развитие собственных анимационных проектов СТС и создание франшиз на лицензионном рынке России и мира. Новая структура продолжит производство ранее запущенных сериалов, а также запустит рад новых проектов, старт части из которых ожидается в 2019 году.

Дирекция анимации также будет управлять сетью международных дистрибьютеров и агентов анимационных проектов, выстраивать глобальные франшизы, развивать проекты на digital-платформах и в социальных медиа. Помимо производства, департамент сфокусируется на бренд-менеджменте, маркетинге, продвижении анимационных проектов на российском и международном рынке, а также на монетизации проектов на потребительские товары.
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