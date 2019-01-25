«Золотого орла» за лучший фильм получила «Война Анны»

Очередная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографический искусств и наук России «Золотой орел» на «Мосфильме» завершилась победой – прямо скажем, неожиданной – фильма Алексея Федорченко
«Война Анны
». Конкурентами на главную награду были «Спитак
» Александра Котта
, «История одного назначения
» Авдотьи Смирновой
, «Лёд
» Олега Трофима
и «Движение вверх
» Антона Мегердичева
, на которое большинство экспертов и делали основную ставку. При этом никто из претендентов на главную награду без своих утешительных «Золотых орлов» не остался.
«Война Анны» получила, впрочем, не только гран-при, но и награду за лучшую режиссуру, что на «Золотом орле» случается не так часто. Картину Авдотьи Смирновой отметили за лучший сценарий, «Спитак» – премией за грим, «Лёд» – за лучшую женскую роль (Аглая Тарасова
) и музыку, ну а «Движение вверх» – большинством наград. Победу в том числе одержал Владимир Машков
(лучшая мужская роль), который победил сегодняшнего именинника Александра Петрова
. Последний, впрочем, не остался без своего первого «орла» – статуэтку он получил за сериал «Sпарта
», который также был назван лучшим в категории мини-сериалов.
Полный список победителей:
Лучший фильм – «Война Анны»
Телевизионный фильм или мини-сериал (до 10 серий) – «Sпарта
»
Телевизионный сериал (более 10 серий) – «Хождение по мукам
»
Неигровой фильм – «Медведи Камчатки. Начало жизни
», реж. Ирина Журавлева, Владислав Гришин
Короткометражный фильм – «Материя
», реж. Юрий Зайцев, Марина Жигалова-Озкан
Анимационный фильм – «Гофманиада
», реж. Станислав Соколов
Режиссерская работа – Алексей Федорченко
, «Война Анны
»
Сценарий – Авдотья Смирнова
, Анна Пармас
, Павел Басинский, «История одного назначения
»
Женская роль в кино – Аглая Тарасова
, «Лёд
»
Женская роль на телевидении – Анна Михалкова
, «Обычная женщина
»
Мужская роль в кино – Владимир Машков
, «Движение вверх»
Мужская роль на телевидении – Александр Петров
, «Sпарта
»
Женская роль второго плана – Светлана Ходченкова
, «Довлатов
»
Мужская роль второго плана – Кирилл Зайцев
, «Движение вверх»
Операторская работа – Игорь Гринякин
, «Движение вверх»
Монтаж фильма – Петр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян, «Движение вверх»
Работа художника-постановщика – Елена Жукова
, «Гоголь. Вий
», «Гоголь. Страшная месть
»
Работа художника по костюмам – Виктория Игумнова
, «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть»
Музыка к фильму – Антон Беляев
, Виктор Селипанов, «Лёд»
Работа звукорежиссера – Алексей Самоделко, «Движение вверх»
Работа художника по гриму и пластическим спецэффектам – Марина Евсеенко, «Спитак
»
Визуальные эффекты – Студия CGF, «Движение вверх»
Зарубежный фильм в российском прокате – «Три билборда на грианице Эююинга, штат Миссури
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