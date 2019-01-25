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«Золотого орла» за лучший фильм получила «Война Анны»

25 января
2019 год

Новости кино >>
25 января 2019
Очередная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографический искусств и наук России «Золотой орел» на «Мосфильме» завершилась победой – прямо скажем, неожиданной – фильма Алексея Федорченко «Война Анны». Конкурентами на главную награду были «Спитак» Александра Котта, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Лёд» Олега Трофима и «Движение вверх» Антона Мегердичева, на которое большинство экспертов и делали основную ставку. При этом никто из претендентов на главную награду без своих утешительных «Золотых орлов» не остался.

«Золотого орла» за лучший фильм получила «Война Анны»

«Война Анны» получила, впрочем, не только гран-при, но и награду за лучшую режиссуру, что на «Золотом орле» случается не так часто. Картину Авдотьи Смирновой отметили за лучший сценарий, «Спитак» – премией за грим, «Лёд» – за лучшую женскую роль (Аглая Тарасова) и музыку, ну а «Движение вверх» – большинством наград. Победу в том числе одержал Владимир Машков (лучшая мужская роль), который победил сегодняшнего именинника Александра Петрова. Последний, впрочем, не остался без своего первого «орла» – статуэтку он получил за сериал «Sпарта», который также был назван лучшим в категории мини-сериалов.

Полный список победителей:

Лучший фильм – «Война Анны»

Телевизионный фильм или мини-сериал (до 10 серий) – «Sпарта»

Телевизионный сериал (более 10 серий) – «Хождение по мукам»

Неигровой фильм – «Медведи Камчатки. Начало жизни», реж. Ирина Журавлева, Владислав Гришин

Короткометражный фильм – «Материя», реж. Юрий Зайцев, Марина Жигалова-Озкан

Анимационный фильм – «Гофманиада», реж. Станислав Соколов

Режиссерская работа – Алексей Федорченко, «Война Анны»

Сценарий – Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский, «История одного назначения»

Женская роль в кино – Аглая Тарасова, «Лёд»

Женская роль на телевидении – Анна Михалкова, «Обычная женщина»

Мужская роль в кино – Владимир Машков, «Движение вверх»

Мужская роль на телевидении – Александр Петров, «Sпарта»

Женская роль второго плана – Светлана Ходченкова, «Довлатов»

Мужская роль второго плана – Кирилл Зайцев, «Движение вверх»

Операторская работа – Игорь Гринякин, «Движение вверх»

Монтаж фильма – Петр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян, «Движение вверх»

Работа художника-постановщика – Елена Жукова, «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть»

Работа художника по костюмам – Виктория Игумнова, «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть»

Музыка к фильму – Антон Беляев, Виктор Селипанов, «Лёд»

Работа звукорежиссера – Алексей Самоделко, «Движение вверх»

Работа художника по гриму и пластическим спецэффектам – Марина Евсеенко, «Спитак»

Визуальные эффекты – Студия CGF, «Движение вверх»

Зарубежный фильм в российском прокате – «Три билборда на грианице Эююинга, штат Миссури»
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Антон БеляевИгорь ГринякинЕлена ЖуковаКирилл Зайцев (II)Виктория ИгумноваАлександр КоттВладимир МашковАнтон МегердичевАнна МихалковаАнна ПармасАлександр Петров (III)Авдотья СмирноваСтанислав Соколов (III)Аглая ТарасоваОлег ТрофимАлексей ФедорченкоСветлана Ходченкова
фильмы
SпартаВойна АнныГоголь. ВийГоголь. Страшная местьГофманиадаДвижение вверхДовлатовИстория одного назначенияЛёдМедведи Камчатки. Начало жизниОбычная женщинаСпитакТри билборда на границе Эббинга, штат МиссуриХождение по мукам

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