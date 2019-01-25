«Золотого орла» за лучший фильм получила «Война Анны»

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Новости кино «Sпарту» и «Хождение по мукам» отметили «Золотым орлом» Александр Петров также стал лучшим актером на телевидении.

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