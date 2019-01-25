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Кино.Платформа Potential проведет «День сценариста»

25 января
2019 год

Новости кино >>
25 января 2019
Кино.Платформа Potential проведет 3 февраля в Санкт-Петербурге «День сценариста». Целый день в творческом пространстве «Пальма» будут идти мастер-классы по сценарному мастерству, сообщает пресс-служба Кино.Платформы.

Кино.Платформа Potential проведет «День сценариста»
фото: Кино.Платформа Potential

Практическими знаниями и профессиональными лайфхаками поделятся сценарист одного из лучших отечественных сериалов 2018 года «Звоните ДиКаприо!» Алексей Караулов, преподаватель кинодраматургии и автор уникальной учебной методики Александр Лахтадыр, продюсер, глава кинокомпании HHG Владислав Пастернак и команда Potential.

Участники подробно узнают о том, как попасть в профессию и где учиться сценарному делу, с какими продюсерами и компаниями работать, как защитить свои авторские права, каких гонораров ожидать и многом другом.

Событие будет полезно тем, кто планирует связать свою жизнь с кино, делает первые шаги в кинодраматургии, а также тем, кто уже активно пишет и, возможно, успешно продает свои сценарии и тем, кто интересуется кино и хочет знать о том, как оно создается.

Подробная программа «Дня сценариста» доступна на сайте.
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Алексей КарауловВладислав Пастернак
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Звоните ДиКаприо!

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