Кино.Платформа Potential проведет «День сценариста»

Кино.Платформа Potential проведет 3 февраля в Санкт-Петербурге «День сценариста». Целый день в творческом пространстве «Пальма» будут идти мастер-классы по сценарному мастерству, сообщает пресс-служба Кино.Платформы.
фото: Кино.Платформа Potential
Практическими знаниями и профессиональными лайфхаками поделятся сценарист одного из лучших отечественных сериалов 2018 года «Звоните ДиКаприо!» Алексей Караулов, преподаватель кинодраматургии и автор уникальной учебной методики Александр Лахтадыр, продюсер, глава кинокомпании HHG Владислав Пастернак и команда Potential.
Участники подробно узнают о том, как попасть в профессию и где учиться сценарному делу, с какими продюсерами и компаниями работать, как защитить свои авторские права, каких гонораров ожидать и многом другом.
Событие будет полезно тем, кто планирует связать свою жизнь с кино, делает первые шаги в кинодраматургии, а также тем, кто уже активно пишет и, возможно, успешно продает свои сценарии и тем, кто интересуется кино и хочет знать о том, как оно создается.
Подробная программа «Дня сценариста» доступна на сайте.