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Специальные показы фильма «Ангел» состоятся в Москве и Санкт-Петербурге

25 января
2019 год

Новости кино >>
25 января 2019
Специальные показы фильма режиссера Луиса Ортеги «Ангел», продюсером которого является Педро Альмодовар, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании «ПРОвзгляд», ответственной за прокат картины.

Специальные показы фильма «Ангел» состоятся в Москве и Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге показ пройдет 26 января в Доме кино, после показа состоится обсуждение фильма с кинокритиком Василием Степановым, в Москве картину можно будет увидеть 27 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», обсудить ленту после показа можно будет с кинокритиком Стасом Тыркиным и самим режиссером Луисом Ортегой, который присоединится к разговору по скайпу.

В фильме рассказывается реальная история аргентинского серийного убийцы Карлоса Робледо Пуча, который до сих пор отбывает пожизненное наказание в одной из аргентинских тюрем.

Главный герой фильма Карлитос – семнадцатилетний подросток с замашками кинозвезды, ангельскими кудряшками и детским личиком. Будучи ребёнком, он всегда хотел то, что принадлежало другим, а в свои юношеские годы понял, что его настоящее призвание – быть вором. В новой школе он знакомится с Рамоном, вместе с которым они отправятся в путешествие, полное открытий, любви и преступлений. Убийство для них – не более чем один из множества видов насилия, который всё больше увлекает Карлитоса и набирает обороты, пока его наконец не арестовывают. Из-за его миловидной внешности журналисты дают ему прозвище «Ангел Смерти». Красота этого мальчика не оставляет никого равнодушным, и он моментально превращается в суперзвезду. В общей сложности Ангел совершил более сорока ограблений и одиннадцать убийств. На сегодняшний день он находится в тюрьме более сорока пяти лет, что является самым долгим сроком заключения в истории Аргентины.

«Карлитос ведет себя как кинозвезда. Он думает, что его постоянно снимают. Он хочет привлечь внимание Бога, произвести на него впечатление. Он чувствует, что вокруг декорации, и даже смерть не является реальной. Он идет тем путем, каким, по его представлению, должна идти живая легенда», – говорит режиссер картины.

Главную роль в картине сыграл дебютант Лоренцо Ферро. Также в фильме снялись Чино Дарин, Даниэль Фанего и Сесилия Рот.

В российский прокат лента выйдет 31 января.
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Педро АльмодоварЧино ДаринЛуис ОртегаСесилия РотДаниэль ФанегоЛоренцо Ферро
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