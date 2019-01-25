Специальные показы фильма «Ангел» состоятся в Москве и Санкт-Петербурге

Специальные показы фильма режиссера Луиса Ортеги
«Ангел
», продюсером которого является Педро Альмодовар
, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании «ПРОвзгляд», ответственной за прокат картины.
В Санкт-Петербурге показ пройдет 26 января в Доме кино
, после показа состоится обсуждение фильма с кинокритиком Василием Степановым, в Москве картину можно будет увидеть 27 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
, обсудить ленту после показа можно будет с кинокритиком Стасом Тыркиным и самим режиссером Луисом Ортегой, который присоединится к разговору по скайпу.
В фильме рассказывается реальная история аргентинского серийного убийцы Карлоса Робледо Пуча, который до сих пор отбывает пожизненное наказание в одной из аргентинских тюрем.
Главный герой фильма Карлитос – семнадцатилетний подросток с замашками кинозвезды, ангельскими кудряшками и детским личиком. Будучи ребёнком, он всегда хотел то, что принадлежало другим, а в свои юношеские годы понял, что его настоящее призвание – быть вором. В новой школе он знакомится с Рамоном, вместе с которым они отправятся в путешествие, полное открытий, любви и преступлений. Убийство для них – не более чем один из множества видов насилия, который всё больше увлекает Карлитоса и набирает обороты, пока его наконец не арестовывают. Из-за его миловидной внешности журналисты дают ему прозвище «Ангел Смерти». Красота этого мальчика не оставляет никого равнодушным, и он моментально превращается в суперзвезду. В общей сложности Ангел совершил более сорока ограблений и одиннадцать убийств. На сегодняшний день он находится в тюрьме более сорока пяти лет, что является самым долгим сроком заключения в истории Аргентины.
«Карлитос ведет себя как кинозвезда. Он думает, что его постоянно снимают. Он хочет привлечь внимание Бога, произвести на него впечатление. Он чувствует, что вокруг декорации, и даже смерть не является реальной. Он идет тем путем, каким, по его представлению, должна идти живая легенда», – говорит режиссер картины.
Главную роль в картине сыграл дебютант Лоренцо Ферро
. Также в фильме снялись Чино Дарин
, Даниэль Фанего
и Сесилия Рот
.
В российский прокат лента выйдет 31 января.