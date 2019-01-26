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Балетмейстер Рэйф Файнс обучает танцу Рудольфа Нуреева

26 января
2019 год

Новости кино >>
26 января 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер биографической драмы Рэйфа Файнса «Белая ворона» о советском, британском и французском артисте балета и балетмейстере Рудольфе Нурееве.



Фильм расскажет реальную историю легендарного танцовщика, начиная с детства, когда он и его семья жили в бедности в Уфе, до его расцвета в качестве артиста балета в Ленинграде, и заканчивая побегом от КГБ на Запад в разгар Холодной войны.

Балетмейстер Рэйф Файнс обучает танцу Рудольфа Нуреева

Главные роли в фильме сыграли Олег Ивенко (Нуреев), Рэйф Файнс, Луис Хофманн, Адель Экзаркопулос, Сергей Полунин, Оливье Рабурден, Рафаэль Персонназ, Чулпан Хаматова, Зак Эйвери, Мар Содюп, Виталий Коваленко и Равшана Куркова.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Теллуриде в августе 2018 года. Дата выхода «Белой вороны» в российский прокат пока не сообщается.
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Балетмейстер Рэйф Файнс обучает танцу Рудольфа Нуреева фотографии
Балетмейстер Рэйф Файнс обучает танцу Рудольфа Нуреева фотографии
Балетмейстер Рэйф Файнс обучает танцу Рудольфа Нуреева фотографии
Балетмейстер Рэйф Файнс обучает танцу Рудольфа Нуреева фотографии
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