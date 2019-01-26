Балетмейстер Рэйф Файнс обучает танцу Рудольфа Нуреева

Кино-театр.ру представляет трейлер биографической драмы Рэйфа Файнса «Белая ворона»
о советском, британском и французском артисте балета и балетмейстере Рудольфе Нурееве
.
Фильм расскажет реальную историю легендарного танцовщика, начиная с детства, когда он и его семья жили в бедности в Уфе, до его расцвета в качестве артиста балета в Ленинграде, и заканчивая побегом от КГБ на Запад в разгар Холодной войны.
Главные роли в фильме сыграли Олег Ивенко
(Нуреев), Рэйф Файнс, Луис Хофманн
, Адель Экзаркопулос
, Сергей Полунин
, Оливье Рабурден
, Рафаэль Персонназ
, Чулпан Хаматова
, Зак Эйвери
, Мар Содюп
, Виталий Коваленко
и Равшана Куркова
.
Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Теллуриде в августе 2018 года. Дата выхода «Белой вороны»
в российский прокат пока не сообщается.