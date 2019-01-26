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Минкультуры поддержит миноритарную копродукцию

26 января
2019 год

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26 января 2019
Министерство культуры Российской Федерации планирует провести конкурс на предоставление субсидий совместным международным проектам с миноритарным участием России, сообщается на сайте ведомства.

Минкультуры поддержит миноритарную копродукцию
фото: mkrf.ru

«Есть отдельные проекты, когда европейские или какие-либо другие партнеры просят Россию войти в совместное производство на миноритарной основе, то есть когда мы входим не большей частью финансирования в смету проекта, а меньшей. Таких проектов достаточно много и в индустрии много говорили о необходимости такого конкурса», — пояснила директор департамента кинематографии Ольга Любимова.

По ее словам, Россия участвует в совместном производстве, как правило, на мажоритарной основе (до 80% сметы проекта), а поддержка со стороны ведомства позволит активировать именно миноритарное участие российской стороны в зарубежных проектах.

«Речь, конечно, идет не о 50 фильмах, а, например, о пяти-семи картинах в год. Мы рассчитываем, что основными рычагами в таких проектах будут иностранные продюсеры, которые будут продвигать фильмы на крупные фестивали, а также заниматься их прокатом», — подчеркнула директор департамента.
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