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Netflix готов проспонсировать новый фильм Рона Ховарда

26 января
2019 год

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26 января 2019
Стриминг-сервис Netflix, вдохновившись успехом «Ромы», готов полностью профинансировать новый потенциальный «оскаровский» хит – экранизацию мемуаров Дж.Д.Вэнса «Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis», которую собирается снимать Рон Ховард, сообщает Deadline.

Netflix готов проспонсировать новый фильм Рона Ховарда

Книга Дж.Д.Вэнса в 2016 году входила в десятку самых продаваемых книг на Amazon была бестселлером The Hew York Times. В ней он рассказывает историю своей семьи, живущей в штате Кентуккии, в горах Аппалачи и вписывает личную историю в социально-экономический и культурный контекст развития страны.

Рон Ховард – один из продюсеров и режиссер проекта, для киноэкрана книгу адаптировала сценаристка Ванесса Тейлор, работавшая над «Формой воды» и «Игрой престолов». Исполнители главных ролей пока не найдены, хотя производство планируется начать уже в этом году.

По информации Deadline, Netflix предложил Рону Ховарду 45 млн долларов, которые полностью покроют не только производственный бюджет, но и продвижение картины. Так что стриминг-сервис делает на проект очень большую ставку.
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