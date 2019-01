Netflix готов проспонсировать новый фильм Рона Ховарда

Стриминг-сервис Netflix, вдохновившись успехом Ромы », готов полностью профинансировать новый потенциальный «оскаровский» хит – экранизацию мемуаров Дж.Д.Вэнса «Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis», которую собирается снимать Рон Ховард , сообщает Deadline Книга Дж.Д.Вэнса в 2016 году входила в десятку самых продаваемых книг на Amazon была бестселлером The Hew York Times. В ней он рассказывает историю своей семьи, живущей в штате Кентуккии, в горах Аппалачи и вписывает личную историю в социально-экономический и культурный контекст развития страны.Рон Ховард – один из продюсеров и режиссер проекта, для киноэкрана книгу адаптировала сценаристка, работавшая над « Формой воды » и « Игрой престолов ». Исполнители главных ролей пока не найдены, хотя производство планируется начать уже в этом году.По информации Deadline, Netflix предложил Рону Ховарду 45 млн долларов, которые полностью покроют не только производственный бюджет, но и продвижение картины. Так что стриминг-сервис делает на проект очень большую ставку.