Кристин Скотт Томас и Фиона Шоу познакомятся с «Дрянью»

Кристин Скотт Томас
и Фиона Шоу
составят компанию Фиби Уоллер-Бридж
во втором сезоне комедийного сериала BBC и Amazon «Дрянь»
. Их роли не разглашаются, уточняет Deadline
.
Популярное британское телешоу, основанное на одноимённом «спектакле одного актёра», который Уоллер-Бридж играла в Эдинбурге шесть лет назад, стартовало в 2016 году. Это история дерзкой, остроумной, сексуально-озабоченной и несчастной тридцатилетней жительницы Лондона. Героиня содержит небольшое кафе, бесконечно ненавидит окружающий мир и людей, упивается своими проблемами и винит в них окружающих.
По словам Фионы Шоу, «ум Фиби не похож на другие»
. Кристин Скотт Томас также призналась, что «беспомощно смеялась, когда смотрела первый блестяще смешной сериал, и время от времени наслаждалась ужасом. Я была очень польщена тем, что меня попросили участвовать во втором сезоне».
Второй сезон выйдет этой весной. Вместе с Уоллер-Бридж к зрителям вернутся Оливия Колман
, Сиан Клиффорд
, Дженни Рейнсфорд
, Билл Патерсон
, Бретт Гелман
и Хью Скиннер
. Помимо них, к сериалу также присоединится Эндрю Скотт
.