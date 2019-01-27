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Кристин Скотт Томас и Фиона Шоу познакомятся с «Дрянью»

27 января
2019 год

Новости кино >>
27 января 2019
Кристин Скотт Томас и Фиона Шоу составят компанию Фиби Уоллер-Бридж во втором сезоне комедийного сериала BBC и Amazon «Дрянь». Их роли не разглашаются, уточняет Deadline.

Популярное британское телешоу, основанное на одноимённом «спектакле одного актёра», который Уоллер-Бридж играла в Эдинбурге шесть лет назад, стартовало в 2016 году. Это история дерзкой, остроумной, сексуально-озабоченной и несчастной тридцатилетней жительницы Лондона. Героиня содержит небольшое кафе, бесконечно ненавидит окружающий мир и людей, упивается своими проблемами и винит в них окружающих.

«Дрянь»

По словам Фионы Шоу, «ум Фиби не похож на другие». Кристин Скотт Томас также призналась, что «беспомощно смеялась, когда смотрела первый блестяще смешной сериал, и время от времени наслаждалась ужасом. Я была очень польщена тем, что меня попросили участвовать во втором сезоне».

Второй сезон выйдет этой весной. Вместе с Уоллер-Бридж к зрителям вернутся Оливия Колман, Сиан Клиффорд, Дженни Рейнсфорд, Билл Патерсон, Бретт Гелман и Хью Скиннер. Помимо них, к сериалу также присоединится Эндрю Скотт.
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