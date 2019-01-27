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«Форс-мажоры» завершатся девятым сезоном

27 января
2019 год

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27 января 2019
«Форс-мажоры» завершатся десятым эпизодом девятого сезона, уверяет издание Entertainment News.

«"Форс-мажоры" играли важную роль в ДНК нашей сети в течение почти десятилетия, — заявил президент USA Network и SYFY Крис Маккамбер. — Я и все в USA Network искренне благодарны Аарону Коршу, нашим партнёрам по UCP и всей семье сериала за их потрясающую креативность, преданность и поддержку в действительно потрясающей гонке».

«Форс-мажоры» завершатся девятым сезоном

Печальная участь сериал постигла из-за падения рейтингов. Интерес к нему зрители начали терять ещё в 2017 году, когда из-за помолвки с принцем Гарри шоу покинула Меган Маркл, а следом за ней расстался со своей ролью и Патрик Дж. Адамс. В результате на первый план вышли персонажи Рика Хоффмана, Кэтрин Хейгл и Уэнделла Пирса, но это не помогло поднять рейтинги на прежние высоты.

Несмотря на завершение «Форс-мажоров», зрителей ожидает новая встреча с адвокатом Джессикой Пирсон в исполнении Джины Торрес в грядущем спин-оффе, который разрабатывает USA Network.
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«Форс-мажоры» завершатся девятым сезоном фотографии
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