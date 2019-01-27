«Форс-мажоры» завершатся девятым сезоном

«Форс-мажоры»
завершатся десятым эпизодом девятого сезона, уверяет издание Entertainment News
.
«"Форс-мажоры" играли важную роль в ДНК нашей сети в течение почти десятилетия, —
заявил президент USA Network и SYFY Крис Маккамбер. — Я и все в USA Network искренне благодарны Аарону Коршу, нашим партнёрам по UCP и всей семье сериала за их потрясающую креативность, преданность и поддержку в действительно потрясающей гонке».
Печальная участь сериал постигла из-за падения рейтингов. Интерес к нему зрители начали терять ещё в 2017 году, когда из-за помолвки с принцем Гарри шоу покинула Меган Маркл
, а следом за ней расстался со своей ролью и Патрик Дж. Адамс
. В результате на первый план вышли персонажи Рика Хоффмана
, Кэтрин Хейгл
и Уэнделла Пирса
, но это не помогло поднять рейтинги на прежние высоты.
Несмотря на завершение «Форс-мажоров», зрителей ожидает новая встреча с адвокатом Джессикой Пирсон в исполнении Джины Торрес
в грядущем спин-оффе, который разрабатывает USA Network.