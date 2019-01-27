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«Ривердейл» обзаведётся ещё одним спин-оффом

27 января
2019 год

Новости кино >>
27 января 2019
У популярного сериала «Ривердейл» появится ещё один спин-офф.


Согласно Deadline, канал The CW заказал пилот комедийной драмы «Кэти Кин». В ней поведают о четырёх нью-йоркских подружках-модницах, которых можно встретить на страницах комикса «Арчи». Производство доверили компании Berlanti Productions. По словам Роберто Агирре-Сакаса, написавшего сценарий вместе с Майклом Грасси, грядущее шоу «сильно отличается» от оригинала.

Первым спин-оффом «Ривердейла» стал ремейк «Сабрины — юной ведьмы», ушедший из-под носа The CW к стриминговому сервису Netflix.
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