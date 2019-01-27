«Ривердейл» обзаведётся ещё одним спин-оффом

У популярного сериала «Ривердейл»
появится ещё один спин-офф.
Согласно Deadline
, канал The CW заказал пилот комедийной драмы «Кэти Кин»
. В ней поведают о четырёх нью-йоркских подружках-модницах, которых можно встретить на страницах комикса «Арчи». Производство доверили компании Berlanti Productions. По словам Роберто Агирре-Сакаса
, написавшего сценарий вместе с Майклом Грасси
, грядущее шоу «сильно отличается»
от оригинала.
Первым спин-оффом «Ривердейла» стал ремейк «Сабрины — юной ведьмы»
, ушедший из-под носа The CW к стриминговому сервису Netflix.