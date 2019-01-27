Кейт Уинслет поступит на службу в полицию

Кейт Уинслет
сыграет главную роль в мини-сериале HBO «Кобылка Исттауна»
(Mare of Easttown), сообщает THR
.
По сюжету детективной драмы женщина-детектив (Уинслет), работающая в полиции небольшого пенсильванского города, вынуждена расследовать громкое дело об убийстве, когда её личная жизнь находится в руинах.
Сценарий к сериалу написал Брэд Ингелсби
(«Ночной беглец»
). За постановку отвечает Гэвин О'Коннор
(«Расплата»
).
Ранее Кейт Уинслет уже сотрудничала с HBO, сыграв титульную роль в успешной адаптации романа Джеймса Кейна «Милдред Пирс»
, чьим режиссёром выступил Тодд Хэйнс
. Телешоу было отмечено множеством призов, включая «Эмми» и «Золотой глобус».