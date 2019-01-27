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Кейт Уинслет поступит на службу в полицию

27 января
2019 год

Новости кино >>
27 января 2019
Кейт Уинслет сыграет главную роль в мини-сериале HBO «Кобылка Исттауна» (Mare of Easttown), сообщает THR.

По сюжету детективной драмы женщина-детектив (Уинслет), работающая в полиции небольшого пенсильванского города, вынуждена расследовать громкое дело об убийстве, когда её личная жизнь находится в руинах.

«Милдред Пирс»
фото: hbo.com

Сценарий к сериалу написал Брэд Ингелсби («Ночной беглец»). За постановку отвечает Гэвин О'Коннор («Расплата»).

Ранее Кейт Уинслет уже сотрудничала с HBO, сыграв титульную роль в успешной адаптации романа Джеймса Кейна «Милдред Пирс», чьим режиссёром выступил Тодд Хэйнс. Телешоу было отмечено множеством призов, включая «Эмми» и «Золотой глобус».
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Кейт Уинслет поступит на службу в полицию фотографии
Кейт Уинслет поступит на службу в полицию фотографии
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