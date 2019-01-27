Вселенную Resident Evil перенесут на телеэкран

Пока геймеры всего мира шарахаются от каждой тени в ремейке второй части Resident Evil, чьи продажи стартовали 25 января, Netflix подсуетился создать сериал на основе культовой игровой серии. Об этом сообщает Deadline.
За производство телевизионной адаптации «Обители зла», находящейся на ранней стадии, будет отвечать кинокомпания Constantin Film, на чьём счету фильмы по играм серии, в которых блистала Милла Йовович. В настоящий момент стриминговый сервис разыскивает для сериала шоураннера.
Телешоу расширит вселенную Resident Evil и углубит его мифологию, но сохранит основную предпосылку. Зрителям поведают о мрачной работе корпорации Umbrella и о новом мировом порядке, вызванном вспышкой T-вируса, превращающего людей в зомби. Поклонников игровой серии также порадуют всевозможными «пасхалками».
Ранее стало известно, что Constantin Film доверит постановку и сценарий полнометражного перезапуска «Обители зла»Йоханнесу Робертсу. Съёмки ребута с обновлённым актёрским ансамблем намечены на 2019 год.