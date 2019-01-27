Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вселенную Resident Evil перенесут на телеэкран

27 января
2019 год

Новости кино >>
27 января 2019
Пока геймеры всего мира шарахаются от каждой тени в ремейке второй части Resident Evil, чьи продажи стартовали 25 января, Netflix подсуетился создать сериал на основе культовой игровой серии. Об этом сообщает Deadline.

Вселенную Resident Evil перенесут на телеэкран

За производство телевизионной адаптации «Обители зла», находящейся на ранней стадии, будет отвечать кинокомпания Constantin Film, на чьём счету фильмы по играм серии, в которых блистала Милла Йовович. В настоящий момент стриминговый сервис разыскивает для сериала шоураннера.

Телешоу расширит вселенную Resident Evil и углубит его мифологию, но сохранит основную предпосылку. Зрителям поведают о мрачной работе корпорации Umbrella и о новом мировом порядке, вызванном вспышкой T-вируса, превращающего людей в зомби. Поклонников игровой серии также порадуют всевозможными «пасхалками».

Ранее стало известно, что Constantin Film доверит постановку и сценарий полнометражного перезапуска «Обители зла» Йоханнесу Робертсу. Съёмки ребута с обновлённым актёрским ансамблем намечены на 2019 год.

версия для печати
Ссылки по теме
Дежа-вю: Элис снова проснётся в душе
Новую «Обитель зла» поставит режиссёр «Синей бездны»
Джеймс Ван назначен продюсером перезапуска «Обители зла»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыигры
персоны
Милла Йовович
фильмы
Обитель злаОбитель зла 2: АпокалипсисОбитель зла 3Обитель зла 4: Жизнь после смертиОбитель зла. Последняя главаОбитель зла: Возмездие

фотографии >>
Вселенную Resident Evil перенесут на телеэкран фотографии
Вселенную Resident Evil перенесут на телеэкран фотографии
Вселенную Resident Evil перенесут на телеэкран фотографии
Вселенную Resident Evil перенесут на телеэкран фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Мишель Легран
26 января ушёл из жизни композитор Мишель Легран
Душан Макавеев
25 января ушёл из жизни режиссёр Душан Макавеев.
Станислав Долгошеев
25 января ушел из жизни актер Станислав Долгошеев.

День рождения >>

Михаил Барышников
Александр Бордуков
Арам Караханян
Виктор Косых
Василий Лыкшин
Александр Миронов (III)
Анастасия Пронина
Надежда Шумилова
Герман Юшко
Мария Горчиньская
Розамунд Пайк
Донна Рид
Сабу
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
Вилли Фрич
все родившиеся 27 января >>

Афиша кино >>

Фаворитка
биография, исторический фильм
Великобритания, Ирландия, США, 2018
Приключения Аладдина
комедия, сказка, фэнтези
Франция, 2018
Ангел
биография, драма, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2018
Белый парень Рик
драма, криминальный фильм
США, 2018
Зубы, писать и в постель!
комедия
Франция, 2018
Мирай из будущего
детский фильм, драма, семейное кино
Япония, 2018
Рассвет
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, 2019
Русский бес
нуар (черный фильм), притча, триллер
Россия, 2018
Семья по-быстрому
комедия
США, 2018
Сила девяти богов
боевик, семейное кино, фэнтези
Таиланд, 2018
Стажёр
комедия
Италия, 2018
Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью