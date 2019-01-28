Гленн Клоуз, Рами Малек и «Чёрная пантера» получили награды Гильдии киноактёров США

В Лос-Анджелесе состоялась 25-я церемония вручения ежегодной премии Гильдии киноактёров США
за заслуги в области кинематографа и телевидения. Список лауреатов опубликован на сайте
гильдии.
Лучшими киноактёрами признаны Гленн Клоуз
(«Жена»
) и Рами Малек
(«Богемская рапсодия»
). «Чёрная пантера»
одержала победу в номинациях «Лучший актёрский ансамбль» и «Лучший каскадёрский состав». Эмили Блант
отметили за женскую роль второго плана в «Тихом месте»
, а Махершала Али
, сыгравший в «Зелёной книге»
, удостоен звания лучшего актёра второго плана.
В телевизионном драматическом конкурсе среди победителей оказались Сандра О
(«Убивая Еву»
), Джейсон Бейтман
(«Озарк»
) и актёрский ансамбль сериала «Это мы»
. В номинациях, связанных с комедийным жанром, выиграли актёрский ансамбль «Удивительной миссис Мейзел»
и звёзды данного телешоу Рэйчел Броснахэн
и Тони Шэлуб
.
Лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме признали Патрицию Аркетт
(«Побег из тюрьмы Даннемора»
), а среди актёров в аналогичной категории статуэтку получил Даррен Крисс
(«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
). «Блеску»
досталась награда за лучший каскадёрский состав на телевидении. Почётной премии за карьерные достижения удостоен Алан Алда
.