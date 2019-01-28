Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гленн Клоуз, Рами Малек и «Чёрная пантера» получили награды Гильдии киноактёров США

28 января
2019 год

Новости кино >>
28 января 2019
В Лос-Анджелесе состоялась 25-я церемония вручения ежегодной премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения. Список лауреатов опубликован на сайте гильдии.

Лучшими киноактёрами признаны Гленн Клоуз («Жена») и Рами Малек («Богемская рапсодия»). «Чёрная пантера» одержала победу в номинациях «Лучший актёрский ансамбль» и «Лучший каскадёрский состав». Эмили Блант отметили за женскую роль второго плана в «Тихом месте», а Махершала Али, сыгравший в «Зелёной книге», удостоен звания лучшего актёра второго плана.


В телевизионном драматическом конкурсе среди победителей оказались Сандра О («Убивая Еву»), Джейсон Бейтман («Озарк») и актёрский ансамбль сериала «Это мы». В номинациях, связанных с комедийным жанром, выиграли актёрский ансамбль «Удивительной миссис Мейзел» и звёзды данного телешоу Рэйчел Броснахэн и Тони Шэлуб.

Лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме признали Патрицию Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»), а среди актёров в аналогичной категории статуэтку получил Даррен Крисс («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»). «Блеску» досталась награда за лучший каскадёрский состав на телевидении. Почётной премии за карьерные достижения удостоен Алан Алда.
версия для печати
Ссылки по теме
«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма
Кристиан Бейл и Гленн Клоуз стали лучшими актёрами на «Золотом глобусе»
Гильдия продюсеров США признала «Зелёную книгу» Питера Фаррелли лучшим фильмом
Поиск по меткам
Американское киноЗарубежные сериалы
персоны
Алан АлдаМахершала АлиПатриция АркеттДжейсон БейтманЭмили БлантРэйчел БроснахэнГленн КлоузДаррен КриссРами МалекСандра ОТони Шэлуб
фильмы
Американская история преступленийБогемская рапсодияЖенаЗелёная книгаОзаркПобег из тюрьмы ДаннемораТихое местоУбивая ЕвуУдивительная миссис МейзелЧёрная Пантера

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Мишель Легран
26 января ушёл из жизни композитор Мишель Легран
Душан Макавеев
25 января ушёл из жизни режиссёр Душан Макавеев.
Станислав Долгошеев
25 января ушел из жизни актер Станислав Долгошеев.

День рождения >>

Лаура Геворкян
Ольга Кабо
Павел Кормунин
Павел Крайнов
Татьяна Назарова (III)
Людмила Полякова
Лариса Руснак
Константин Соловьёв
Кирилл Ульянов
Алан Алда
Марселу Антони
Лючия Бозе
Элайджа Вуд
Хайме Гарса
Марта Келлер
Юрген Цартманн
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Фаворитка
биография, исторический фильм
Великобритания, Ирландия, США, 2018
Приключения Аладдина
комедия, сказка, фэнтези
Франция, 2018
Ангел
биография, драма, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2018
Белый парень Рик
драма, криминальный фильм
США, 2018
Зубы, писать и в постель!
комедия
Франция, 2018
Мирай из будущего
детский фильм, драма, семейное кино
Япония, 2018
Рассвет
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, 2019
Русский бес
нуар (черный фильм), притча, триллер
Россия, 2018
Семья по-быстрому
комедия
США, 2018
Сила девяти богов
боевик, семейное кино, фэнтези
Таиланд, 2018
Стажёр
комедия
Италия, 2018
Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Крик тишины»
Ролики фильмов
«Крик тишины»
В блокадном Ленинграде девочка-подросток Катя спасает трехлетнего мальчика Митю, которого бросила мать, отправившаяся в эвакуацию.