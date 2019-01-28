«Аванпост» Егора Баранова покажут в Силиконовой долине

Новая работа Егора Баранова, основанная на сценарии Ильи Куликова, представляет собой фантастическую дилогию о жизни осаждённой Москвы и её обитателей в недалёком будущем. Из-за внезапного и необъяснимого происшествия связь горожан с большей частью населённых пунктов Земли оборвалась. Герои фильма – военные, учёные и команда телерепортёров - отправляются в зону карантина, чтобы выяснить, кто или что уничтожает всё живое. По словам режиссёра, лента является его признанием в любви кинофантастике, от «Звёздных войн» до «Бегущего по лезвию бритвы».
«Аванпост» будет состоять из двух частей, первая из которых выйдет в российский прокат 12 сентября 2019 года.