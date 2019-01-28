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«Аванпост» Егора Баранова покажут в Силиконовой долине

28 января
2019 год

Новости кино >>
28 января 2019
Мировая премьера первой части дилогии «Аванпост» с Петром Фёдоровым, Алексеем Чадовым, Лукерьей Ильяшенко, Светланой Ивановой и Константином Лавроненко состоится 15 марта в столице Силиконовой долины Сан-Хосе на международном фестивале Cinequest. Фантастический триллер Егора Баранова стал единственной российской картиной, попавшей в шорт-лист смотра, уточняет пресс-служба телеканала ТВ-3.

«Аванпост» Егора Баранова покажут в Силиконовой долине
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3

Каждый год Cinequest предлагает своим гостям самые новаторские проекты из различных сфер искусства, и неслучайно местом его проведения была выбрана именно Калифорния, где расположены штаб-квартиры крупнейших и самых влиятельных мировых компаний в сфере медиатехнологий. Гостями фестиваля ежегодно становятся свыше 100 тысяч зрителей. В этом году в его программу вошли «Операция "Колибри"» с Джесси Айзенбергом и Сальмой Хайек, «Петерлоо» Майка Ли, триллер «Иные» с Эмилем Хиршем, свежая работа Майкла Уинтерботтома «Свадебный гость» с Девом Пателем, «За мечтой» с Эль Фаннинг, «Транзит» Кристиана Петцольда, исторический экшен Чжана Имоу «Тень» и другие картины. Фильмом закрытия смотра станет «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама.

Новая работа Егора Баранова, основанная на сценарии Ильи Куликова, представляет собой фантастическую дилогию о жизни осаждённой Москвы и её обитателей в недалёком будущем. Из-за внезапного и необъяснимого происшествия связь горожан с большей частью населённых пунктов Земли оборвалась. Герои фильма – военные, учёные и команда телерепортёров - отправляются в зону карантина, чтобы выяснить, кто или что уничтожает всё живое. По словам режиссёра, лента является его признанием в любви кинофантастике, от «Звёздных войн» до «Бегущего по лезвию бритвы».

«Аванпост» будет состоять из двух частей, первая из которых выйдет в российский прокат 12 сентября 2019 года.
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«Аванпост» Егора Баранова покажут в Силиконовой долине фотографии
«Аванпост» Егора Баранова покажут в Силиконовой долине фотографии
«Аванпост» Егора Баранова покажут в Силиконовой долине фотографии
«Аванпост» Егора Баранова покажут в Силиконовой долине фотографии
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