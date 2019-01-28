ревью

Александр Петров получил главную роль в экранизации «Текста» Дмитрия Глуховского

Популярная советская и российская актриса театра, кино и телевидения отмечает 80-летие.

На НТВ состоится премьера «Ученика» Кирилла Серебренникова

Российский фантастический триллер вошёл в программу американского фестиваля Cinequest, объединяющего кино и высокие технологии.

«Аванпост» Егора Баранова покажут в Силиконовой долине

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«Крик тишины»

В блокадном Ленинграде девочка-подросток Катя спасает трехлетнего мальчика Митю, которого бросила мать, отправившаяся в эвакуацию.