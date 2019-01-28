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На НТВ состоится премьера «Ученика» Кирилла Серебренникова

28 января
2019 год

Новости кино >>
28 января 2019
3 февраля в 23.00 на НТВ состоится телевизионная премьера драмы Кирилла Серебренникова «Ученик», основанной на пьесе современного немецкого драматурга Мариуса фон Майнбурга «Мученик», сообщает пресс-служба телеканала.

Впервые картина о старшекласснике Вениамине в исполнении Петра Скворцова, который резко становится религиозным фанатиком, была представлена на Каннском фестивале в 2016 году в программе «Особый взгляд» и сразу была отмечена специальным призом Франсуа Шале, присуждаемой фильмам, которые лучше всех отражают реалии современного мира.

На НТВ состоится премьера «Ученика» Кирилла Серебренникова
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Фильм был высоко оценен критиками и получил массу наград. Так, в рамках международного фестиваля Festival du nouveau cinema, который проводился в Монреале в 2016 году, лента получила премию Prix De L’Innovation Daniel Langloi и премию «Золотой единорог» на «Неделе российского кино» в Лондоне. Кирилл Серебренников забрал приз «За лучшую режиссуру» в рамках «Кинотавра», Илья Демуцкий стал «Лучшим композитором» Премии Европейской Киноакадемии, а Юлия Ауг получила «Нику» за «Лучшую женскую роль второго плана». Фильм также получил сразу три приза в рамках фестиваля «Фест» в Сербии: картина была удостоена награды Fedeora Федерации кинокритиков стран Европы и Средиземноморья за лучший европейский фильм главной конкурсной программы, Серебренников получил приз за лучшую режиссёрскую работу, а Скворцов – за лучшую мужскую роль.

Помимо Скворцова и Ауг, в «Ученике» также сыграли Виктория Исакова, Александр Горчилин, Светлана Брагарник и другие актёры.
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На НТВ состоится премьера «Ученика» Кирилла Серебренникова фотографии
На НТВ состоится премьера «Ученика» Кирилла Серебренникова фотографии
На НТВ состоится премьера «Ученика» Кирилла Серебренникова фотографии
На НТВ состоится премьера «Ученика» Кирилла Серебренникова фотографии
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