На НТВ состоится премьера «Ученика» Кирилла Серебренникова

Впервые картина о старшекласснике Вениамине в исполнении Петра Скворцова, который резко становится религиозным фанатиком, была представлена на Каннском фестивале в 2016 году в программе «Особый взгляд» и сразу была отмечена специальным призом Франсуа Шале, присуждаемой фильмам, которые лучше всех отражают реалии современного мира.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Фильм был высоко оценен критиками и получил массу наград. Так, в рамках международного фестиваля Festival du nouveau cinema, который проводился в Монреале в 2016 году, лента получила премию Prix De L’Innovation Daniel Langloi и премию «Золотой единорог» на «Неделе российского кино» в Лондоне. Кирилл Серебренников забрал приз «За лучшую режиссуру» в рамках «Кинотавра», Илья Демуцкий стал «Лучшим композитором» Премии Европейской Киноакадемии, а Юлия Ауг получила «Нику» за «Лучшую женскую роль второго плана». Фильм также получил сразу три приза в рамках фестиваля «Фест» в Сербии: картина была удостоена награды Fedeora Федерации кинокритиков стран Европы и Средиземноморья за лучший европейский фильм главной конкурсной программы, Серебренников получил приз за лучшую режиссёрскую работу, а Скворцов – за лучшую мужскую роль.