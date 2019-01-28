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Мадс Миккельсен впервые посетит Россию

28 января
2019 год

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28 января 2019
Мадс Миккельсен, прославившийся ролью Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал», в феврале впервые посетит Россию. Поводом для его приезда станет премьера триллера Джо Пенны «Затерянные во льдах», где он сыграл главную роль. О планах популярного датского актёра выяснил ТАСС.

«Мадс Миккельсен приедет в Москву с фильмом "Затерянные во льдах". На 18 февраля запланировано общение с прессой и премьера. Организаторы хотят придумать для артиста специальную программу. Знаем, что он был танцором, поэтому попробуем организовать ему визит в Большой театр. Так как действие фильма происходит в Арктике, возможно, познакомим с кем-то из исследователей Арктики», — рассказал агентству представитель компании-прокатчика ленты Planeta Inform Film Distribution.

«Затерянные во льдах»

По сюжету, пилот потерпевшего крушение вертолёта Хаксли Овергард отчаянно борется за жизнь в арктической пустыне – ледяной, снежной, оторванной от мира – где температура воздуха может опускаться до 70⁰С. Герой Миккельсена научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице (Мария Тельма Смарадоттир), с которой его свела судьба. Двое на краю земли – их ждёт опасное путешествие и серьёзная битва за выживание.

Премьера фильма состоялась в прошлом году в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. В российский прокат «Затерянные во льдах» выйдут 21 февраля.
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