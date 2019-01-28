Александр Петров получил главную роль в экранизации «Текста» Дмитрия Глуховского

Клим Шипенко приступил к съёмкам экранизации бестселлера Дмитрия Глуховского «Текст», сообщает пресс-служба видеосервиса Start, ответственного за производство картины вместе с кинокомпанией «Централ Партнершип», которая также выступит прокатчиком картины.
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
Главную роль в фильме сыграет Александр Петров. Его герой – 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком (Иван Янковский), Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.
«Когда пишешь роман, его героев себе представляешь как-то... приблизительно. Иногда персонаж похож на какого-то твоего друга, иногда это что-то собирательное, иногда как будто сам рисуешь человека. А потом приходит актёр – и становится этим твоим героем навсегда, и только он уже будет его воплощением. У меня были мысли принять участие в выборе актёров, но потом я решил не вмешиваться. Это режиссёр должен решать, он должен создать на фундаменте твоей вещи свою собственную, и тем самым дать ей новую инкарнацию. Писатель должен писать», – заявил Дмитрий Глуховский.
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
По словам Клима Шипенко, «роман написан очень кинематографично, ярко и образно. Читая книгу и сценарий, ты будто уже видишь фильм, он у тебя перед глазами. При создании фильма мы останемся верными духу книги, языку автора, героям, ситуациям, high-concept'у, который в романе прекрасно изложен. Сейчас такое время – наши телефоны являются продолжением нашей души. И человек, забрав телефон другого человека, в какой-то степени забирает его душу. Это, конечно, крутая концепция, я не видел ничего подобного ни в нашем, ни в мировом кинематографе».
Съёмки стартовали в конце января на Мальдивских островах, где снимались эпизоды с героями Кристины Асмус и Ивана Янковского. А 27 января съёмочная группа официально разбила традиционную тарелку в подмосковном Дзержинском, где начался основной блок съёмок.