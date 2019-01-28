Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Петров получил главную роль в экранизации «Текста» Дмитрия Глуховского

28 января
2019 год

Новости кино >>
28 января 2019
Клим Шипенко приступил к съёмкам экранизации бестселлера Дмитрия Глуховского «Текст», сообщает пресс-служба видеосервиса Start, ответственного за производство картины вместе с кинокомпанией «Централ Партнершип», которая также выступит прокатчиком картины.

Александр Петров получил главную роль в экранизации «Текста» Дмитрия Глуховского
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

Главную роль в фильме сыграет Александр Петров. Его герой – 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком (Иван Янковский), Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.

«Когда пишешь роман, его героев себе представляешь как-то... приблизительно. Иногда персонаж похож на какого-то твоего друга, иногда это что-то собирательное, иногда как будто сам рисуешь человека. А потом приходит актёр – и становится этим твоим героем навсегда, и только он уже будет его воплощением. У меня были мысли принять участие в выборе актёров, но потом я решил не вмешиваться. Это режиссёр должен решать, он должен создать на фундаменте твоей вещи свою собственную, и тем самым дать ей новую инкарнацию. Писатель должен писать», – заявил Дмитрий Глуховский.

Александр Петров получил главную роль в экранизации «Текста» Дмитрия Глуховского
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

По словам Клима Шипенко, «роман написан очень кинематографично, ярко и образно. Читая книгу и сценарий, ты будто уже видишь фильм, он у тебя перед глазами. При создании фильма мы останемся верными духу книги, языку автора, героям, ситуациям, high-concept'у, который в романе прекрасно изложен. Сейчас такое время – наши телефоны являются продолжением нашей души. И человек, забрав телефон другого человека, в какой-то степени забирает его душу. Это, конечно, крутая концепция, я не видел ничего подобного ни в нашем, ни в мировом кинематографе».

Съёмки стартовали в конце января на Мальдивских островах, где снимались эпизоды с героями Кристины Асмус и Ивана Янковского. А 27 января съёмочная группа официально разбила традиционную тарелку в подмосковном Дзержинском, где начался основной блок съёмок.
версия для печати
Ссылки по теме
Иван Янковский сыграет в экранизации «Текста» Глуховского
Съёмки экранизации «Текста» Глуховского запланированы на январь 2019 года
Поиск по меткам
Российские фильмыЭкранизация
персоны
Кристина АсмусАлександр Петров (III)Клим ШипенкоИван Янковский
фильмы
Текст

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Мишель Легран
26 января ушёл из жизни композитор Мишель Легран
Душан Макавеев
25 января ушёл из жизни режиссёр Душан Макавеев.
Станислав Долгошеев
25 января ушел из жизни актер Станислав Долгошеев.

День рождения >>

Лаура Геворкян
Ольга Кабо
Павел Кормунин
Павел Крайнов
Татьяна Назарова (III)
Людмила Полякова
Лариса Руснак
Константин Соловьёв
Кирилл Ульянов
Алан Алда
Марселу Антони
Лючия Бозе
Элайджа Вуд
Хайме Гарса
Марта Келлер
Юрген Цартманн
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Фаворитка
биография, исторический фильм
Великобритания, Ирландия, США, 2018
Приключения Аладдина
комедия, сказка, фэнтези
Франция, 2018
Ангел
биография, драма, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2018
Белый парень Рик
драма, криминальный фильм
США, 2018
Зубы, писать и в постель!
комедия
Франция, 2018
Мирай из будущего
детский фильм, драма, семейное кино
Япония, 2018
Рассвет
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, 2019
Русский бес
нуар (черный фильм), притча, триллер
Россия, 2018
Семья по-быстрому
комедия
США, 2018
Сила девяти богов
боевик, семейное кино, фэнтези
Таиланд, 2018
Стажёр
комедия
Италия, 2018
Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Крик тишины»
Ролики фильмов
«Крик тишины»
В блокадном Ленинграде девочка-подросток Катя спасает трехлетнего мальчика Митю, которого бросила мать, отправившаяся в эвакуацию.