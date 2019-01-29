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Андрею Градову исполнилось 65 лет

29 января
2019 год

Новости кино >>
29 января 2019
Советский и российский актер Андрей Градов 29 января отмечает 65-летие.

Андрею Градову исполнилось 65 лет

Андрей Градов родился в Москве в семье актера, поэта, переводчика, драматурга Петра Градова и Изиды Максимовой-Кошкинской. Мать Андрея погибла в автокатастрофе, когда ему было всего 9 лет. Его воспитывали ее родители – первый чувашский актер и режиссер, организатор чувашского профессионального театра Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский (1893-1975) и первая чувашская киноактриса Таня Юн (1903-1977).

В 1974 году Градов окончил Щукинское театральное училище, с 1977 года снимается в кино и на телевидении. В числе его первых ролей работы в фильмах «Сказка как сказка», «Место встречи изменить нельзя», «Точка отсчета», «Петля Ориона». Известность Градову принесла роль молодого журналиста Евгения Масловского в ленте «Берегите женщин».

Всего на счету Градова более восьмидесяти ролей в кино и сериалах. С 1960 года он также активно работает как актер дубляжа. В числе его недавних работ – «Прибытие», «Чудо-женщина», «Лего Фильм: Бэтмен», «Красный воробей». Также озвучивает компьютерные игры.
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персоны
Андрей ГрадовПетр Градов
фильмы
Берегите женщинКрасный воробейЛего Фильм: БэтменМесто встречи изменить нельзяПетля ОрионаПрибытиеСказка как сказкаТочка отсчётаЧудо-женщина

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Андрею Градову исполнилось 65 лет фотографии
Андрею Градову исполнилось 65 лет фотографии
Андрею Градову исполнилось 65 лет фотографии
Андрею Градову исполнилось 65 лет фотографии
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