Андрею Градову исполнилось 65 лет

Советский и российский актер Андрей Градов
29 января отмечает 65-летие.
Андрей Градов родился в Москве в семье актера, поэта, переводчика, драматурга Петра Градова
и Изиды Максимовой-Кошкинской
. Мать Андрея погибла в автокатастрофе, когда ему было всего 9 лет. Его воспитывали ее родители – первый чувашский актер и режиссер, организатор чувашского профессионального театра Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский
(1893-1975) и первая чувашская киноактриса Таня Юн
(1903-1977).
В 1974 году Градов окончил Щукинское театральное училище, с 1977 года снимается в кино и на телевидении. В числе его первых ролей работы в фильмах «Сказка как сказка
», «Место встречи изменить нельзя
», «Точка отсчета
», «Петля Ориона
». Известность Градову принесла роль молодого журналиста Евгения Масловского в ленте «Берегите женщин
».
Всего на счету Градова более восьмидесяти ролей в кино и сериалах. С 1960 года он также активно работает как актер дубляжа. В числе его недавних работ – «Прибытие
», «Чудо-женщина
», «Лего Фильм: Бэтмен
», «Красный воробей
». Также озвучивает компьютерные игры.