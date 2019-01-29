Анджелина Джоли поработает с Тейлором Шериданом

Работа Шеридана основана на книге Майкла Кориты «Те, кто желал мне смерти» (Those Who Wish Me Dead). В центре повествования – 14-летний подросток, ставший свидетелем жестокого убийства. В рамках программы защиты свидетелей полиция помещает мальчика под другим в лагерь для трудных подростков, где их учат выживать в условиях дикой природы. Однако убийцы, известные как братья Блэкуэлл, всеми силами пытаются добраться до мальчика. И в результате оказываются в пустынных горах Монтаны, где защитить мальчика могут только три сотрудника лагеря. Видимо, одним из этих взрослых защитников и будет Анджелина Джоли.
Известно, что Шеридан взял роман Кориты лишь в качестве стартовой точки. Сам сценарий он характеризует как триллер – судя по всему, в стиле «Ветреной реки». Съемки должны начаться в мае этого года – после того, как Шеридан завершит работу над вторым сезоном своего сериала «Йеллоустоун».