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Анджелина Джоли поработает с Тейлором Шериданом

29 января
2019 год

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29 января 2019
Анджелина Джоли сыграет одну из ролей в новом проекте режиссера «Ветреной реки» Тейлора Шеридана, который также выступил автором сценария ленты, сообщает Deadline.

Анджелина Джоли поработает с Тейлором Шериданом
фото: "Ветреная река"

Работа Шеридана основана на книге Майкла Кориты «Те, кто желал мне смерти» (Those Who Wish Me Dead). В центре повествования – 14-летний подросток, ставший свидетелем жестокого убийства. В рамках программы защиты свидетелей полиция помещает мальчика под другим в лагерь для трудных подростков, где их учат выживать в условиях дикой природы. Однако убийцы, известные как братья Блэкуэлл, всеми силами пытаются добраться до мальчика. И в результате оказываются в пустынных горах Монтаны, где защитить мальчика могут только три сотрудника лагеря. Видимо, одним из этих взрослых защитников и будет Анджелина Джоли.

Известно, что Шеридан взял роман Кориты лишь в качестве стартовой точки. Сам сценарий он характеризует как триллер – судя по всему, в стиле «Ветреной реки». Съемки должны начаться в мае этого года – после того, как Шеридан завершит работу над вторым сезоном своего сериала «Йеллоустоун».
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