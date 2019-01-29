ревью

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Ролики фильмов «Капернаум». Отрывок Маленький мальчик подаёт в суд на свою семью из-за жестокого обращения.

Новости кино Анджелина Джоли поработает с Тейлором Шериданом Режиссер «Ветреной реки» готовит новый проект.

Новости театра Мастерская Брусникина покажет реалити-драму про Александра Галича Площадкой спектакля станет читальный зал библиотеки Союза театральных деятелей России.

Интервью Алексей Козлов: «Во всех наших героях – разрушенная войной жизнь» Режиссер фильма «Спасти Ленинград» – о трагической истории баржи 752, съемках масштабного кино в условиях ограниченного бюджета и желании «удивить Спилберга»

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