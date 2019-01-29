Мальчик хочет засудить родителей за то, что появился на свет

Кино-театр.ру представляет фрагмент франко-ливанской социальной драмы «Капернаум»
, номинированной на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».
Фильм Надин Лабаки
рассказывает о детях, выживающих на улицах Бейрута, в стране, четверть населения которой составляют беженцы. В центре сюжета - двенадцатилетний Зейн, который не может точно ответить на вопрос, сколько у него братьев и сестер, но уверен, что детей в его семье должно было быть меньше. Несмотря на юный возраст, Зейн нелегально работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и документы на эмиграцию в Швецию. Он смотрит на мир с нескрываемой ненавистью. Ему есть что ненавидеть. Дети на улицах Бейрута попрошайничают, едят посыпанный сахаром лед и чипсы, девочек как можно раньше продают замуж, сам он вынужден есть что попало, спать, где придется, и самое главное — он только что получил пятилетний срок. В тюрьме Зейн подаёт в суд на родителей. За то, что они дали ему жизнь.
В съемках «Капернаума» приняли участие непрофессиональные актеры, чья жизнь очень похожа на биографии их персонажей. Сирийский беженец Зейн Аль Раффиа
, исполнивший главную роль, из-за военного конфликта перебрался в соседний Ливан и 8 лет жил в очень трудных условиях в одном из тех районов, которые показаны в фильме. Как и его герой, Зейн с детства работал нелегально и никогда не был в школе. На момент съемок ему было 12 лет, и он не мог написать свое имя.
Сама Надин Лабаки сыграла в своей картине роль защитницы главного героя: «Это маленькая роль, почти камео. Я чувствовала близость к этому персонажу, потому что когда я занималась исследованием темы для фильма, я разговаривала с судьями, юристами, все время умоляла от имени детей, злилась и расстраивалась, расследовала, что на самом деле происходит
».
Мировая премьера ленты состоялась 17 мая 2018 года на Каннском кинофестивале, где «Капернаум»
получил Приз жюри и Награду экуменического (христианского) жюри.