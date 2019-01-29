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Режиссерскую версию «Улицы» покажут на ТНТ4

29 января
2019 год

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29 января 2019
Канал ТНТ4 с 4 февраля начинает показ режиссерской версии сериала «Улица», сообщает пресс-служба канала.

Режиссерскую версию «Улицы» покажут на ТНТ4
фото: Пресс-служба ТНТ4

В более чем 30 серий включены сцены, которые в своё время были вырезаны из основного сценария по разным причинам. Начнётся сериал со знакомой завязки — обанкротившийся бизнесмен Андрей (Павел Савинков) вместе с семьей переезжает с Рублёвки на окраину Москвы, где родился и вырос. Но на ТНТ4 эта история обрастёт новыми деталями и акцентами.

Сериал «Улица» известен своей оперативной реакцией на происходящие социально-экономические и общественно-политические события, которые встраиваются в контекст шоу. Сценарий проекта сообща писали 10 человек фактически в режиме прямого эфира.

«В отличие от поэтапного «написал-подготовился-снял-смонтировал», мы находились в постоянном движении из-за ежедневных эфиров. Условно говоря, первая серия идет по телевизору, пятая монтируется, десятая снимается, пятнадцатая в подготовке, а двадцатая пишется. Это давало нам возможность проводить дополнительные творческие эксперименты. Мы успевали реагировать на интерес зрителей к тому или иному персонажу или событию, читая комментарии и получая какой-то отклик», – рассказывает креативный продюсер Тимофей Шарипов.

Премьера сериала, в котором совмещено сразу несколько жанров, состоялась 2 октября 2017 года на канале ТНТ. Это телеистория жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие. Первые два сезона сериала шли в вечернем эфире – в 19.30. Для третьего сезона на ТНТ был выбран дневной слот. В октябре прошлого года «Улица» была отмечена премией ТЭФИ как лучший дневной сериал.
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